5 Kuliner Khas Kulonprogo, Daerah yang Dikunjungi Ganjar Pranowo

KABUPATEN Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya tercermin dalam pesona alamnya, melainkan juga terwujud dalam ragam kuliner khasnya yang memikat lidah dan baru-baru ini Ganjar Pranowo mengunjunginya.

Daerah ini memiliki warisan kuliner yang kaya dan unik, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menjelajahi cita rasa otentik Yogyakarta. Lantas apa saja kuliner khas Ponorogo yang merupakan daerah yang dikunjungi Ganjar Pranowo? Berikut ini adalah beberapa kulinernya.

5 Kuliner Kulonprogo

1. Growol

Growol adalah hidangan Kuliner Kulonprogo yang terbuat dari ketela atau singkong. Pada masa lalu, growol dijadikan sebagai alternatif makanan pengganti nasi, terutama oleh para petani selama panen padi atau musim paceklik.

BACA JUGA:

Cara membuat growol melibatkan pengolahan ketela yang direndam selama tiga hari, kemudian dicuci dan digiling, dan akhirnya dikukus. Growol yang mengalami fermentasi alami memiliki rasa yang hambar tanpa rasa asin atau manis.

Growol

Meski memiliki tekstur padat dan sedikit rasa asam, growol akan terasa lezat dan gurih ketika dicampur dengan parutan kelapa. Masyarakat setempat biasanya menikmati growol sebagai pendamping sayur besengek, pentho, atau kethak.

2. Geblek

Geblek merupakan makanan khas Kulonprogo yang juga berbahan dasar ketela atau singkong. Pada masa lalu, geblek digunakan sebagai bekal para petani saat bekerja di sawah.

BACA JUGA:

Tekstur kenyal geblek berasal dari adonan pati yang dibumbui dan diuleni, lalu digoreng. Geblek khas Kulonprogo memiliki bentuk lingkaran cincin tersambung yang kebanyakan membentuk mirip angka 8.

Beberapa warung kuliner khas Kulonprogo menyajikan geblek dengan tempe benguk.

Geblek

3. Tempe Benguk

Tempe Benguk adalah kuliner Kulonprogo yang terbuat dari biji koro benguk. Dibedakan oleh warnanya yang lebih gelap atau abu-abu, tempe benguk dimasak dengan metode besengek, menggunakan rendaman santan beserta bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan rempah-rempah lainnya.

Teknik memasak kuliner khas daerah yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini dilakukan dengan teknik besengek yakni, memasak yang dilakukan dengan api kecil untuk meresapkan bumbu dan membuat teksturnya lebih empuk.

BACA JUGA:

Meskipun tampilannya sederhana, tempe benguk yang lembut dan gurih dengan rasa bumbu yang meresap dapat membuat penikmatnya ketagihan.

4. Srontol

Srontol merupakan kuliner Kulonprogo yang berbahan dasar ketela atau singkong, memiliki cita rasa gurih.

Dalam proses pembuatannya melibatkan parutan singkong yang diperas untuk menghilangkan air, kemudian dibumbui dengan garam dan bawang putih, dibentuk bulat mirip kelereng, dan digoreng.

Kuliner khas dari daerah yang dikungjungi Ganjar Pranowo ini sering dianggap sebagai kuliner nostalgia yang mengingatkan pada kudapan masa kecil, terutama ketika berbuka puasa di bulan Ramadhan.