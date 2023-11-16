Surganya Kuliner, Ini 6 Makanan Khas Banyumas Cocok Jadi Oleh-Oleh buat Keluarga di Rumah

Gesret, salah satu kuliner khas Banyumas, Jawa Tengah (Foto: budaya-indonesia.org)

BANYUMAS ialah Kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal memiliki makanan khas enak sehingg cocok dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

Kabupaten satu ini disebut-sebut juga sebagai surganya kuliner, mulai dari makanan ringan (snack) hingga kudapan yang kerap dijadikan lauk untuk makan berat.

Berikut Okezone rangkumkan 6 makanan khas Banyumas yang bisa Anda jadikah oleh-oleh bila bepergian ke daerah satu ini.

1. Tomplo

Lalu ada tomplo, makanan khas Banyumas ini terbuat dari bahan-bahan sederhana yaitu sisa pembuatan tahu atau juga dikenal dengan nama lain yaitu ranjem.

Sisa pembuatan tahu tersebut kemudian dicampur dengan bumbu, selanjutnya dicampur dengan bumbu dan kemudian dibentuk menjadi lingkaran.

Adonan ini lalu dicelupkan ke campuran tepung terigu dan digoreng hingga teksturnya renyah.

Tomplo (Foto: jatengprov.go.id)

2. Jalabiya

Saat Anda ke Banyumas jangan lupa mencoba salah satu makanan khasnya ini, yaitu jalabiya. Terbuat dari singkong yang sudah diparut dan kemudian diperas sari pati atau airnya.

3. Jenang Jaket

Jenang jakete merupakan salah satu kuliner khas Banyumas. Rasanya manis dan legit, terbuat dari gula merah, santan, dan beras ketan.

Cara pembuatannya sendiri berbeda dengan jenang lainnya, karena ditambahkan vanili dan wijen sehingga aromanya menjadi lebih harum serta nikmat.

(Foto: Shopee)

4. Gesret

Gesret juga termasuk bagian dari makanan khas dari Banyumas, hidangan satu ini tentunya tak boleh Anda lewatkan untuk dicoba ketika berkunjung ke kabupaten di Jawa Tengah tersebut.

Makanan ini terbuat dari parutan singkong yang dicampur dengan bumbu dan gula jawa. Bahan-bahan itu kemudian dikukus dan disajikan dengan taburan kelapa.

Di mana sari pati tersebut kemudian dicampur dengan berbagai bahan lain dan dikukus. Rasanya pun manis dan gurih yang tentu enak, cocok dijadikan camilan atau teman minum kopi.