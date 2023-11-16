Resep Semur Telur untuk Sajian Makan Malam

RESEP semur telur begitu praktis disajikan untuk makan malam kamu bersama keluaga. Proses pembuatannya tentu tidak membutuhkan waktu lama.

Meski sederhana, menu ini cukup baik dinikmati karena telur termasuk protein yang baik untuk tubuh.

Mengutip akun Instagram @mattan_chai, Jumat (17/11/2023), berikut resep semur teklur.

Bahan:

7 butir telur rebus

2 buah kentang, potong dan goreng

1 bungkus soun, rendam

2 batang daun bawang, potong

Bumbu geprek:

1 iris jahe

1 iris lengkuas

2 buah kapulaga

1 buah bunga lawang

1 cm kayu manis