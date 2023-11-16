Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Semur Telur untuk Sajian Makan Malam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:05 WIB
Resep Semur Telur untuk Sajian Makan Malam
Semur telur untuk sajian makan malam. (Foto: Instagram)
RESEP semur telur begitu praktis disajikan untuk makan malam kamu bersama keluaga. Proses pembuatannya tentu tidak membutuhkan waktu lama.

Meski sederhana, menu ini cukup baik dinikmati karena telur termasuk protein yang baik untuk tubuh.

Mengutip akun Instagram @mattan_chai, Jumat (17/11/2023), berikut resep semur teklur.

Bahan:

7 butir telur rebus

2 buah kentang, potong dan goreng

1 bungkus soun, rendam

2 batang daun bawang, potong

Bumbu geprek:

1 iris jahe

1 iris lengkuas

2 buah kapulaga

1 buah bunga lawang

1 cm kayu manis

