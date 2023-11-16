Resep Udang Saus Telur Asin, Gurihnya Berasa

BOSAN dengan menu udang yang itu-itu saja? Yuk, cobaik udang saus telur asin. Rasa gurihnya dijamin bikin nagih deh.

Undang memang salah satu seafood yang cukup digemari. Makanan ini pun sangat bisa disajikan untuk keluarga maupun bekal untuk kamu.

Mengutip akun Instagram @lilik_indrayani_81, Jumat (17/11/2023), berikut resep udang saus telur asin.

Bahan:

1/2 kg udang, buang kulit, sisakan ekor dan belah punggung udang

6 sdm tepung bumbu serba guna (pilih yang crispy)

Tepung bumbu dan terigu secukupnya

Bahan saus :