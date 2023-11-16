Mengenal Proses Pembuatan Kopi, Minuman Kafein yang Sering Dicari

MENGENAL proses pembuatan kopi yang mungkin banyak belum tahu. Minuman ini memang termasuk digemari hampir semua kalangan dan usia.

Pada dasarnya, struktur buah kopi terdiri dari pericarp (kulit daging terluar) dan biji kopi. Pericarp pun terdiri dari beberapa lapisan seperti kulit, daging kulit, layer getah dan perkamen.

Lapisan pericarp adalah yang paling sering dibersihkan, tapi lapisan ini juga berpengaruh dalam menambah rasa pada kopi. Adapun proses yang paling umum dilakukan adalah natural.

Proses ini termasuk teknik paling tua yang ada dalam sejarah proses pengolahan kopi. Caranya, setelah dipanen, ceri kopi akan ditebarkan di atas permukaan alas-alas plastik dan dijemur di bawah sinar matahari.