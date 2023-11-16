Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Beda dengan Outfit Kain Gendong? Begini Tips dari Billy Tjong

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |23:42 WIB
Tampil Beda dengan Outfit Kain Gendong? Begini Tips dari Billy Tjong
Padu padan kain gendong jadi busana ready to wear. (Foto: Okezone/Devi)
A
A
A

CUKIN atau kain gendong tradisional biasanya dipakai menimang bayi atau untuk memikul bakul jamu. Namun, pada kenyataannya, kain gendong ini juga bisa bermanfaat untuk dipakai sebagai busana ready to wear yang kekinian. Hal ini diungkapkan langsung oleh Billy Tjong.

“Iya (bisa untuk pakaian sehari-hari) dong pastinya,” ucap Billy Tjong saat ditemui di acara SPOTLIGHT Indonesia yang digelar di Pos Bloc Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Sayangnya, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mau memakai kain gendong untuk pakaian sehari-hari. Hal ini bisa jadi karena dirinya tidak mampu mengaplikasikan kain gendong menjadi outfit yang keren.

SPOTHLIGH

Untuk itu, ada beberapa tips yang Billy berikan agar kain gendong menjadi stylish untuk outfit sehari-hari. Mulai dari memadukan kain gendong dengan kemeja putih hingga jeans.

“Bisa dipadukan dengan kemeja putih, bawahnya dipadukan dengan denim, itu keren banget sih. Merah, biru, putih, sama denim. Uh langsung kekinian,” kata Billy.

Dalam acara fashion show SPOTLIGHT kali ini, Billy pun menunjukkan beberapa koleksinya yang memadupadankan kain gendong untuk outfit sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/194/2929152/panggung-spotlight-hadirkan-keragaman-modest-wear-dengan-wastra-nusantara-usung-konsep-sustainability-re5E32oXYg.jpg
Panggung Spotlight Hadirkan Keragaman Modest Wear dengan Wastra Nusantara, Usung Konsep Sustainability
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2927772/panggung-spotlight-indonesia-hadirkan-modest-wear-dengan-wastra-dan-konsep-sustainability-tabJBFyEQ9.jpg
Panggung Spotlight Indonesia Hadirkan Modest Wear dengan Wastra dan Konsep Sustainability
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2927704/spotlight-hadir-dengan-culture-then-and-now-ali-charisma-feysen-adalah-tentang-masa-depan-PF9nL7cqrX.jpg
Spotlight Hadir dengan Culture: Then and Now, Ali Charisma: Fesyen adalah tentang Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/194/2922994/memukau-lois-jeans-hadirkan-indonesia-sustainable-fashion-movement-di-spothligh-zkCK58eXeL.jpg
Memukau! Lois Jeans Hadirkan Indonesia Sustainable Fashion Movement di Spothligh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/194/2922978/jenny-yohana-hadirkan-ulos-di-spothligh-ekspresikan-kerinduan-CIVZTqHIqF.jpg
Jenny Yohana Hadirkan Ulos di Spothligh, Ekspresikan Kerinduan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/194/2922473/wastra-nusantara-kian-diminati-untuk-sehari-hari-ternyata-gara-gara-ini-hZ5gWTRZ4r.jpg
Wastra Nusantara Kian Diminati untuk Sehari-hari, Ternyata Gara-Gara Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement