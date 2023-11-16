Tampil Beda dengan Outfit Kain Gendong? Begini Tips dari Billy Tjong

CUKIN atau kain gendong tradisional biasanya dipakai menimang bayi atau untuk memikul bakul jamu. Namun, pada kenyataannya, kain gendong ini juga bisa bermanfaat untuk dipakai sebagai busana ready to wear yang kekinian. Hal ini diungkapkan langsung oleh Billy Tjong.

“Iya (bisa untuk pakaian sehari-hari) dong pastinya,” ucap Billy Tjong saat ditemui di acara SPOTLIGHT Indonesia yang digelar di Pos Bloc Jakarta, Kamis (16/11/2023).

BACA JUGA: SPOTLIGHT Hadirkan Busana Bertema Budaya Indonesia dari Dulu sampai Masa Kini

Sayangnya, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mau memakai kain gendong untuk pakaian sehari-hari. Hal ini bisa jadi karena dirinya tidak mampu mengaplikasikan kain gendong menjadi outfit yang keren.

Untuk itu, ada beberapa tips yang Billy berikan agar kain gendong menjadi stylish untuk outfit sehari-hari. Mulai dari memadukan kain gendong dengan kemeja putih hingga jeans.

“Bisa dipadukan dengan kemeja putih, bawahnya dipadukan dengan denim, itu keren banget sih. Merah, biru, putih, sama denim. Uh langsung kekinian,” kata Billy.

Dalam acara fashion show SPOTLIGHT kali ini, Billy pun menunjukkan beberapa koleksinya yang memadupadankan kain gendong untuk outfit sehari-hari.