Billy Tjong Sulap Kain Gendong Bayi Jadi Outfit Ready to Wear Kekinian, Persembahkan Koleksi untuk Ibunda

OUTFIT ready to wear memang bisa terinspirasi dari mana pun, termasuk dari kain gendong bayi seperti yang dilakukan Billy Tjong.

Karyanya ini dia pamerkan melalui SPOTLIGHT Indonesia 2023 di Pos Bloc Jakarta, Kamis (16/11/2023).

BACA JUGA:

Billy terlihat mengubah kain gendong dengan motif yang sangat beragam, mulai dari motif bunga-bunga hingga hewan naga. Warnanya kain yang dipakai pun sangat bervariasi, mulai dari kuning, hijau, hingga merah. Semua warna cerah ini membuat model yang runaway terlihat sangat fresh.

(Desainer Billy Tjong)

Tentunya dalam kesempatan ini, Billy Tjong mengkreasikan kain gendong menjadi beragam model pakaian seperti outer, rok, kemben, dress hingga jaket. Semuanya dikreasikan dengan cutting pola yang simple cocok untuk sehari-hari.

Menariknya, tidak semua kain yang dikenakan masih baru. Ada kain gendong yang nyatanya sudah sangat lama dan Billy kreasikan lagi menjadi pakaian baru.

“Ada yang sudah tua. Sudah disimpan lama, sudah dipakai cucu dan cicit,” ucap Billy.