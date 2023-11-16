Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

SPOTLIGHT Hadirkan Busana Bertema Budaya Indonesia dari Dulu sampai Masa Kini

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:56 WIB
SPOTLIGHT Hadirkan Busana Bertema Budaya Indonesia dari Dulu sampai Masa Kini
A
A
A

KEBUDAYAAN Indonesia ada beragam dan tidak melulu soal wastra. Hal inilah yang akan diperkenalkan dalam SPOTLIGHT yang mulai hadir dari 16-18 November 2023 di Pos Bloc Jakarta.

Pada tahun ini, tema yang dihadikran adalah Culture: Then and Now. Dengan demikian, para desainer menghadirkan pakaian dengan konsep budaya Indonesia dari dulu hingga saat ini.

“Namanya budaya tidak selalu wastra, tapi juga ada inspirasi-inspirasi budaya Indonesia dari dulu sampai sekarang,” kata Riri Rengganis selaku Vice Executive Chairman Indonesia Fashion Chamber saat opening ceremony SPOTLIGHT Indonesia di Pos Bloc Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Sejalan dengan Riri Rengganis, Ali Charisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber menambahkan, bahwa feysen adalah tentang masa depan dan kekayaan latar belakang budaya adalah kekuatan kita.

SPOTHLIGH

"Maka dari itu, SPOTLIGHT menyatukan masa lalu dan masa depan untuk mewujudkan identitas produk industri fesyen Indonesia yang berkarakter dan kekinian,” ujarnya.

Untuk itu, dalam acara ini, para desainer memamerkan karyanya dengan menggunakan kain-kain wastra Indonesia. Walaupun demikian, pakaian yang ditampilkan tidaklah membosankan. Semuanya produk ready to wear yang dapat dipakai sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/194/2929152/panggung-spotlight-hadirkan-keragaman-modest-wear-dengan-wastra-nusantara-usung-konsep-sustainability-re5E32oXYg.jpg
Panggung Spotlight Hadirkan Keragaman Modest Wear dengan Wastra Nusantara, Usung Konsep Sustainability
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2927772/panggung-spotlight-indonesia-hadirkan-modest-wear-dengan-wastra-dan-konsep-sustainability-tabJBFyEQ9.jpg
Panggung Spotlight Indonesia Hadirkan Modest Wear dengan Wastra dan Konsep Sustainability
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2927704/spotlight-hadir-dengan-culture-then-and-now-ali-charisma-feysen-adalah-tentang-masa-depan-PF9nL7cqrX.jpg
Spotlight Hadir dengan Culture: Then and Now, Ali Charisma: Fesyen adalah tentang Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/194/2922994/memukau-lois-jeans-hadirkan-indonesia-sustainable-fashion-movement-di-spothligh-zkCK58eXeL.jpg
Memukau! Lois Jeans Hadirkan Indonesia Sustainable Fashion Movement di Spothligh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/194/2922978/jenny-yohana-hadirkan-ulos-di-spothligh-ekspresikan-kerinduan-CIVZTqHIqF.jpg
Jenny Yohana Hadirkan Ulos di Spothligh, Ekspresikan Kerinduan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/194/2922473/wastra-nusantara-kian-diminati-untuk-sehari-hari-ternyata-gara-gara-ini-hZ5gWTRZ4r.jpg
Wastra Nusantara Kian Diminati untuk Sehari-hari, Ternyata Gara-Gara Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement