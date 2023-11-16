SPOTLIGHT Hadirkan Busana Bertema Budaya Indonesia dari Dulu sampai Masa Kini

KEBUDAYAAN Indonesia ada beragam dan tidak melulu soal wastra. Hal inilah yang akan diperkenalkan dalam SPOTLIGHT yang mulai hadir dari 16-18 November 2023 di Pos Bloc Jakarta.

Pada tahun ini, tema yang dihadikran adalah Culture: Then and Now. Dengan demikian, para desainer menghadirkan pakaian dengan konsep budaya Indonesia dari dulu hingga saat ini.

“Namanya budaya tidak selalu wastra, tapi juga ada inspirasi-inspirasi budaya Indonesia dari dulu sampai sekarang,” kata Riri Rengganis selaku Vice Executive Chairman Indonesia Fashion Chamber saat opening ceremony SPOTLIGHT Indonesia di Pos Bloc Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Sejalan dengan Riri Rengganis, Ali Charisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber menambahkan, bahwa feysen adalah tentang masa depan dan kekayaan latar belakang budaya adalah kekuatan kita.

"Maka dari itu, SPOTLIGHT menyatukan masa lalu dan masa depan untuk mewujudkan identitas produk industri fesyen Indonesia yang berkarakter dan kekinian,” ujarnya.

Untuk itu, dalam acara ini, para desainer memamerkan karyanya dengan menggunakan kain-kain wastra Indonesia. Walaupun demikian, pakaian yang ditampilkan tidaklah membosankan. Semuanya produk ready to wear yang dapat dipakai sehari-hari.