FASHION

Gaun Han Hyo Joo di Grand Bell Awards Tuai Kritikan Netizen, Warganet: Kayak Jaring Ikan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:30 WIB
Gaun Han Hyo Joo di Grand Bell Awards Tuai Kritikan Netizen, Warganet: Kayak Jaring Ikan
Han Hyo Joo, (Foto: Yonhap News)
A
A
A

GELARAN acara penghargaan Grand Bell Awards ke-59 untuk para insan persinematografian Korea baru saja selesai digelar meriah pada Rabu (15/11/2023) malam. 

Sebelum acara penghargaan dimulai, layaknya gelaran acara penghargaan bergengsi lainnya, para bintang yang hadir berjalan di karpet merah. Para netizen biasanya penasaran dengan tampilan dari para banyak selebriti top yang hadir.

Salah satunya aktris top Han Hyo Joo, sebagai salah satu nominator untuk perannya dalam serial terkenal Moving. Banyak yang menantikan apa yang akan dikenakan oleh lawan main dan juga sahabat aktor papan atas Jo In Sung tersebut tadi malam. Mengingat, biasanya Han Hyo Joo tampil dalam balutan gaun yang luar biasa dan membuat banyak orang kagum.

Han Hyo Joo diketahui tampil dalam balutan gaun putih dengan detail perak menyerupai bentuk kerang laut. Dipadukan bersama gaya makeup sederhana yang menambah kecantikan alaminya dan rambut lurus yang digerai alami.

(Foto: StarNews) 

Meski terlihat cantik seperti biasanya, namun gaya busana Han Hyo Joo menuai kritikan para netizen. Sebagian netizen menilai gaun silver Han Hyo Joo tadi malam sangat tidak menarik karena beberapa alasan, mulai dari bentuk atau cuttingnya, desain, hingga panjang gaun itu sendiri, dikutip dari Koreaboo, Kamis (16/11/2023)

