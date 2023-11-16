Bisa jadi Peluang Bisnis, Produk Lokal dan UMKM Jadi Incaran Saat Kampanye Shopee 11.11 Big Sale

JAKARTA- Berakhir sudah kampanye Shopee 11.11 Big Sale yang ditutup dengan berbagai pencapaian dan tren belanja menarik terutama untuk brand lokal dan UMKM. Apalagi melihat semangat konsumen dalam mendukung pertumbuhan bisnis lokal dan menghargai kreativitas serta kualitas produk-produk dari pelaku usaha lokal begitu terasa di sepanjang kampanye 11.11 Big Sale.

Tidak hanya sebagai momen untuk mencari promo terbesar akhir tahun yang memberi banyak keuntungan, namun juga menggambarkan bagaimana para penjual di berbagai pulau Indonesia bersaing menghadirkan produk terbaiknya di platform Shopee.

Maka dari itu, tak heran jika beberapa pulau Indonesia memiliki tren produk paling larisnya masing-masing:

Sebut saja pulau yang berada di paling barat Indonesia, yakni Pulau Sumatera. Ternyata Minyak Telon, Popok Bayi, dan Kaos Anak menjadi produk lokal dan UMKM yang paling banyak dibeli di puncak kampanye. Hal ini memperlihatkan kebutuhan produk dari kategori Ibu dan Anak menjadi tren yang sangat dicari saat ini bagi para ibu baru di Sumatera.

Berlanjut ke Pulau Jawa, sebagai pulau yang penduduknya paling besar, sepertinya tren belanja dipengaruhi oleh brand lokal yang semakin menjamur dengan kualitas produk yang tidak perlu diragukan. Terlihat pengguna banyak membeli Hand & Body Lotion dan Pelembab Wajah dari brand lokal menjadi incaran untuk tampil maksimal. Namun, pencarian produk Smartphone juga menjadi yang tertinggi di pulau ini.