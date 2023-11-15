Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Setlist Lagu Coldplay di Konser Coldplay Jakarta 15 November 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:21 WIB
Setlist Lagu Coldplay di Konser Coldplay Jakarta 15 November 2023
Ilustrasi untuk setlist lagu Coldplay di Konser Coldplay Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

TERNYATA begini setlist lagu Coldplay di konser Coldplay Jakarta 15 November 2023 yang sangat dinanti-nantikan para penggemar. Dengan mengetahui setlist para penggemar dapat menghafalkan urutan lagu supaya bisa bernyanyi bersama.

 BACA JUGA:

Konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Konser dimulai pukul 21.00 WIB, sedangkan venue akan dibuka sejak pukul 13.00 WIB. Penonton disarankan untuk tiba di venue sekitar 1 jam sebelum konser di mulai.

Berdasarkan penampilan Coldplay dalam konser-konser sebelumnya di berbagai negara, Chris Martin dkk menyiapkan lebih dari 20 daftar lagu.

Meskipun konser ini mengusung konsep album Music of the Spheres, Coldplay juga akan membawakan banyak lagu hits mereka yang terkenal. Kumpulan lagu tersebut akan menjadi setlist konser Coldplay.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), berikut adalah setlist lagu Coldplay di konser Coldplay Jakarta 15 November 2023 yang sangat meriah:

Act I: Planets

  • Higher Power
  • Adventure of a Lifetime
  • Paradise
  • The Scientist

Act II: Moons

  • Viva La Vida
  • Something Just Like This
  • In My Place
  • Everglow
  • Orphans
  • Yellow

Act III: Stars

  • Human Heart
  • People of the Pride
  • Clocks
  • Infinity Sign
  • Hymn for the Weekend
  • Aeterna
  • My Universe
  • A Sky Full of Stars

Act IV: Home

  • Sparks
  • Magic
  • Humankind
  • Fix You
  • Biutyful

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340//coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/612/3158853//messi-dpag_large.jpg
Momen Lionel Messi Malu saat Muncul di Kiss Cam Konser Coldplay Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/455/3156486//profil_ceo-zJsx_large.jpg
Ini Profil CEO Astronomer yang Perselingkuhannya Dibongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/612/3156429//selingkuh-Eisu_large.jpg
6 Fakta CEO Astronomer Andy Byron Ketahuan Selingkuh dengan HRD di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/65/3156375//viral-H3sW_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andy Byron dan Kristin Cabot yang Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156238//chris_martin-i8m4_large.jpg
Reaksi Chris Martin saat CEO Atronomer Terciduk Selingkuh di Konser Coldplay
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement