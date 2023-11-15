Setlist Lagu Coldplay di Konser Coldplay Jakarta 15 November 2023

TERNYATA begini setlist lagu Coldplay di konser Coldplay Jakarta 15 November 2023 yang sangat dinanti-nantikan para penggemar. Dengan mengetahui setlist para penggemar dapat menghafalkan urutan lagu supaya bisa bernyanyi bersama.

Konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Konser dimulai pukul 21.00 WIB, sedangkan venue akan dibuka sejak pukul 13.00 WIB. Penonton disarankan untuk tiba di venue sekitar 1 jam sebelum konser di mulai.

Berdasarkan penampilan Coldplay dalam konser-konser sebelumnya di berbagai negara, Chris Martin dkk menyiapkan lebih dari 20 daftar lagu.

Meskipun konser ini mengusung konsep album Music of the Spheres, Coldplay juga akan membawakan banyak lagu hits mereka yang terkenal. Kumpulan lagu tersebut akan menjadi setlist konser Coldplay.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), berikut adalah setlist lagu Coldplay di konser Coldplay Jakarta 15 November 2023 yang sangat meriah:

Act I: Planets

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act II: Moons

Viva La Vida

Something Just Like This

In My Place

Everglow

Orphans

Yellow

Act III: Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Hymn for the Weekend

Aeterna

My Universe

A Sky Full of Stars

Act IV: Home