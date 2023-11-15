Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip 7 Potret Transformasi Ade Rai yang Tetap Sehat, Bugar dan Kekar di Usia Kepala 5

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:13 WIB
Intip 7 Potret Transformasi Ade Rai yang Tetap Sehat, Bugar dan Kekar di Usia Kepala 5
Ilustrasi potret transformasi Ade Rai (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

MARI mengintip potret transformasi Ade Rai yang tetap sehat, bugar dan kekar di usia kepala 5 hingga menjadi panutan banyak orang.

 BACA JUGA:

Pemilik nama lengkap I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha atau Ade Rai ini kerap menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya, binaragawan ternama keturunan Bali ini tetap terlihat sehat, bugar, kekar dan enerjik meski usianya sudah tidak muda lagi, yaitu 53 tahun.

Maka dari itu, banyak masyarakat Indonesia yang kagum padanya karena sangat menjaga penampilan dan kesehatannya, sehingga tidak ada satupun perubahan yang terlihat dari sosok Ade Rai seperti kerutan maupun penuaan.

Bagi kamu yang tidak percaya, maka berikut okezone.com telah merangkum, Rabu (15/11/2023), beberapa sumber terkait potret Ade Rai.

Intip 7 Potret Transformasi Ade Rai

1. Potret Kecil Ade Rai

 

Potret pertama Ade Rai menampilkan momen masa kecil berpose bersama sang ibunda tercinta. Di balik pose gagah dan kekar penampilan sang binaragawan ternama Indonesia ini, ternyata tersimpan foto jadul masa kecil yang imut nan menggemaskan.

2. Potret Mirip Bruce Lee

 

Potret kedua transformasi Ade Rai mulai terlihat pada momen usia masa kecilnya di umur 10 tahun. Terlihat wajah sang binaragawan kelahiran 6 Mei 1970 ini menampilkan pose tampan dengan senyum yang lebar. Unggahan satu ini sempat menghebohkan jagat media sosial Tanah Air karena dianggap potret wajah kecilnya mirip dengan aktor Bruce Lee.

3. Kerap Menjuarai Kompetisi Nasional dan Internasional

 

Potret transformasi ketiga merupakan saksi bisu perjalanan kariernya di bidang olahraga sebagai binaragawan. Terlihat sosok Ade Rai tengah memancarkan pesonanya dengan menjuarai berbagai ajang bergengsi kompetisi nasional maupun internasional.

4. Tetap Bugar, Kekar dan Sehat di Usia 53 Tahun

 

Potret keempat transformasi Ade Rai dari waktu ke waktu tidak berubah secara signifikan. Sebab, memasuki usia 53 tahun sosok binaragawan satu ini tetap terlihat macho, sangar dan gagah dengan otot besar yang menopang tubuhnya tanpa ada kerutan dan penuaan.

Halaman:
1 2
      
