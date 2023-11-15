Potret Terbaru Presenter Cantik Chacha Annissa, Gayanya Gak Kaleng-Kaleng

CHACHA Annissa merupakan salah satu presenter cantik yang sudah dikenal banyak orang. Dia memulai karir di stasiun televisi sejak tahun 2009. Tugas pertamanya kala itu adalah meliput arus mudik di Pelabuhan Merak.

Karir Chacha terus menanjak dan mulai dikenal sejak menjadi host berita kabar petang. Parasnya yang cantik didukung dengan kemampuan berbicara dan pengetahuan yang luas membuatnya sangat cocok menjadi pembawa acara berita.

Wanita kelahiran Medan ini ternyata merupakan alumni Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Walaupun begitu ternyata Chacha bercita-cita untuk menjadi dokter, namun perjalanan hidup membawanya menjadi seorang jurnalis.

Penasaran? Nah, simak potret terbaru ala Chacha Annissa berikut ini, dikutip dari Instagram @intansaumadina, @chachaannissa.

Tampil cantik dengan kebaya pink

Penampilan cantik Chacha Annissa dalam mengenakan kebaya memang tak perlu diragukan lagi, ketika ia berada di studio. Dalam balutan kebaya Bali berwarna pink dengan kain batik dan selendang ungu yang memperlihatkan tubuhnya yang langsing.

Elegan mengenakan blouse hijau

Chacha Annissa mengunggah fotonya mengenakan blouse hijau. Penampilannya pun begitu elegan. Blouse hijau yang ia pakai pun cocok dengan gaya rambutnya. Agar lebih maksimal, dia merias wajahnya dengan polesan make up yang natural dan bergaya dengan memakai kacamata.