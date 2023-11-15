5 Potret Eca Aura Tampil Super Feminin, Gamer yang Dijodohkan Netizen dengan Alam Ganjar

NAMA Eca Aura mungkin sudah tidak terlalu asing di dunia hiburan Tanah Air. Ia sempat menjadi perbincangan publik lantaran pemilik nama lengkap Elsa Japasal tersebut sering viral bersama Surya Insomnia.

Tak jarang potongan video Eca Aura dengan Surya Insomnia yang kocak viral dan FYP di TikTok. Mulai dari ungkapannya yang ingin Taaruf meski bukan seorang Muslim, hingga belakangan Eca Aura disebut salting ketika bertemu anak Ganjar Pranowo, Alam Ganjar.

Pasalnya, dia tidak mengetahui jika bintang tamu yang dihadirkan adalah Alam Ganjar. Memang, kebersamaan Alam Ganjar dan Eca membuat banyak netizen baper dan menjodohkan keduanya.

Gadis berusia 22 tahun ini merupakan brand ambasador Aura Esport. Meskipun terlihat sering cengengesan, ternyata Eca juga bisa tampil feminin loh. Berikut penampilan Eca Aura tampil super feminin seperti dilansir dari akun Instagram @elsaajapasal.

Tampil bak malaikat dengan gaun hitam

Dalam potret ini, penampilan Eca tampak bikin pangling. Meski hanya mengenakan halterneck dress berwarna hitam, namun detail hiasan floral berwarna hitam di bagian bawah gaun tersebut membuat penampilannya tampak stunning.

Rambut panjangnya juga dibiarkan tergerai indah sehingga membuat penampilannya bak malaikat yang sedang turun ke bumi.

Wajah cantik bak boneka

Potret close up Eca berikut ini juga bikin pria yang melihatnya susah berkedip. Pasalnya, wajah cantiknya terlihat hampir sempurna! Ditambah, dengan mata indahnya yang membuatnya tampak seperti boneka hidup.

Pamer jari lentik dengan kuku hitam

Eca juga tampak lihai berpose ketika melakukan pemotretan berikut. Ia bahkan terlihat memamerkan jari-jari lentiknya yang tampak dihias dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam. Bikin pria rela dicakar!