HOME WOMEN LIFE

Potret Lielyana Halim, Ibu Welber Jardim yang Body Goalsnya Bikin Iri

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:08 WIB
Potret Lielyana Halim, Ibu Welber Jardim yang Body Goalsnya Bikin Iri
Lielyana Halim. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Welberlieskott De Halim Jardim atau yang dikenal sebagai Welber Jardim memang menjadi andalan skuad Timnas Indonesia U-17. Welber Jardim memang mewarisi kemampuan sepak bola dari ayahnya Elisangelo Jardim de Jesus, yang pernah bermain untuk Persiba Balikpapan.

Di Balikpapan, Jardim pun bertemu dengan Lielyana Halim dan keduanya kemudian menikah. Lielyana Halim sendiri lahir di Banjarmasin atau Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan.

Dari pernikahannya dengan Jardim, Lielyana pun dikaruniai dua anak, yaitu Welberlieskott de Halim Jardim dan Welberlieskott de Halim Jardim Junior. Anak-anaknya itu pun mengikuti jejak ayahnya sebagai pemain sepak bola.

Seiring dengan tenarnya Welber, nama Lielyana Halim pun semakin dikenal. Banyak netizen Indonesia kerap mampir ke Instagram @jardimhalimlilyana guna memberikan dukungan bagi keluarganya.

Dia pun kerap membagikan penampilannya baik sendiri atau dengan keluarganya di akun media sosial tersebut. Nah, berikut beberapa potret Lielyana.

Pamer Punggung Mulus

 Lielyana Halim

Lielyana terlihat tengah menikmati pemandangan salah satu kota di Brasil dari sebuah bukit. Menggunakan bra warna-warni dipadukan dengan celana jeans pendek, Lielyana tampak memamerkan punggung mulusnya.

Box Barbie

Lielyana Halim

Hype film Barbie juga dirasakan oleh warga di Brasil, terbukti Lielyana berfoto di salah satu booth Barbie yang berbentuk seperti kotak untuk boneka. memakai crop top pink, dia memadukannya dengan celana hitam dan juga blouse berwarna putih.

