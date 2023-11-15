Kolaborasi dengan Millenial dan Gen Z, Andi Asmara: Kalangan Muda Berpotensi Luar Biasa

Ir. H. Andi Asmara selaku Ketua Bidang ESDM DPP Partai Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan I menuturkan bahwa dirinya memilih melibatkan generasi millenial dan gen Z untuk jadi bagian dari timnya.

Andi pun menuturkan alasanya memilih generasi muda dibanding dengan kalangan lainnya.

“Kita punya pengalaman, saya punya pengalaman tapi bukan berarti kita tidak menyertakan generasi muda. Akan kita dampingi,” ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata Perindo, Rabu (15/11/202).

Andi menuturkan bahwa kalangan muda ini memiliki program-program yang segar dan baik. Sehingga generasinya memainkan peranan untuk memberikan arahan dan membangun kerja sama.