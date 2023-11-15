5 Rekomendasi Tempat Hangout di Jakarta Timur, Bisa Ajak Keluarga

JAKARTA Timur juga memiliki sejumlah tempat hangout yang wajib kamu kunjungi. Di sana, kamu tidak hanya mendapatkan menu yang lezat, juga tempat yang nyaman.

Selain itu, tempat hangout di kawasan Jakarta Timur juga bisa kamu jadikan tempat untuk bekerja atau kumpul bersama teman hingga pasangan.

BACA JUGA:

Tempat hangout kini sudah tersebar luas disetiap daerah, walaupun orang lebih banyak mengenal tempat hangout di daerah Jakarta bagian Selatan atau Pusat, siapa sangka Jakarta bagian Timur juga memiliki beberapa tempat hangout yang tak kalah seru. Dimulai dari café yang kids friendly sampai café yang selalu ada live musiknya.

Tentu kamu bisa kunjungi beberapa tempat ini bersama keluarga, teman, atau pasanganmu. Mungkin buat kamu yang suka work from café, bisa juga lho datang kesini. Mengutip dari berbagai sumber Senin, (13/11/2023) inilah 5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Jakarta Timur.

1. Rene Cafe





(Foto: Instagram @renecafe_)

Terletak di Jl. Raya Pondok Rangon No.11 Cipayung, Jakarta Timur, Rene Café Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

Memiliki konsep outdoor dengan taman yang asri dan aesthetic, kamu juga bisa sewa tiker untuk piknik disini lho. Tapi buat kamu yang lebih nyaman duduk dengan kursi disini juga menyediakan area indoor dan ourdoor menggunakan kursi.

2. Hakuna Matata

(Foto: Instagram @yongskru_id/@hakunamatata.jakarta)

Hakuna Matata terletak di Jl. Pertengahan No.5, RT.1/RW.3, Cijantung, Jakarta Timur. Tempat ini menyediakan outdoor (buat perokok) & indoor space. Di lantai 2 nya buat kamu yang suka work from café, bisa banget lho.

Tempatnya memang tidak terlalu luas. Spot mezzaninenya yang unik karena kita harus lepas alas kaki. Jadi, berasa main ke rumah temen.

Dan di sini juga ada spot mini playground lho, bisa untuk kids friendly. Hakuna Matata buka pada weekday dari 11.00-22.00 dan weekend: 11.00-23.00.