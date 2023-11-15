Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Jakarta Timur, Bisa Ajak Keluarga

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:35 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Jakarta Timur, Bisa Ajak Keluarga
Rekomendasi tempat hangout Jakarta Timur. (Foto: Instagram @seatap.tamanmini)
A
A
A

JAKARTA Timur juga memiliki sejumlah tempat hangout yang wajib kamu kunjungi. Di sana, kamu tidak hanya mendapatkan menu yang lezat, juga tempat yang nyaman.

Selain itu, tempat hangout di kawasan Jakarta Timur juga bisa kamu jadikan tempat untuk bekerja atau kumpul bersama teman hingga pasangan.

 BACA JUGA:

Tempat hangout kini sudah tersebar luas disetiap daerah, walaupun orang lebih banyak mengenal tempat hangout di daerah Jakarta bagian Selatan atau Pusat, siapa sangka Jakarta bagian Timur juga memiliki beberapa tempat hangout yang tak kalah seru. Dimulai dari café yang kids friendly sampai café yang selalu ada live musiknya.

Tentu kamu bisa kunjungi beberapa tempat ini bersama keluarga, teman, atau pasanganmu. Mungkin buat kamu yang suka work from café, bisa juga lho datang kesini. Mengutip dari berbagai sumber Senin, (13/11/2023) inilah 5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Jakarta Timur.

1. Rene Cafe

Hangout

(Foto: Instagram @renecafe_) 

Terletak di Jl. Raya Pondok Rangon No.11 Cipayung, Jakarta Timur, Rene Café Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

Memiliki konsep outdoor dengan taman yang asri dan aesthetic, kamu juga bisa sewa tiker untuk piknik disini lho. Tapi buat kamu yang lebih nyaman duduk dengan kursi disini juga menyediakan area indoor dan ourdoor menggunakan kursi.

2. Hakuna Matata

Hangout

(Foto: Instagram @yongskru_id/@hakunamatata.jakarta)

Hakuna Matata terletak di Jl. Pertengahan No.5, RT.1/RW.3, Cijantung, Jakarta Timur. Tempat ini menyediakan outdoor (buat perokok) & indoor space. Di lantai 2 nya buat kamu yang suka work from café, bisa banget lho.

Tempatnya memang tidak terlalu luas. Spot mezzaninenya yang unik karena kita harus lepas alas kaki. Jadi, berasa main ke rumah temen.

Dan di sini juga ada spot mini playground lho, bisa untuk kids friendly. Hakuna Matata buka pada weekday dari 11.00-22.00 dan weekend: 11.00-23.00.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/612/3024589/lounge-wUDL_large.jpg
Nongkrong di Lounge Jadi Pilihan Workaholic dan Anak Muda Zaman Now, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941165/5-rekomendasi-restoran-sushi-murah-di-jakarta-selatan-ada-yang-rp9-per-porsi-FpGogpR7FL.jpg
5 Rekomendasi Restoran Sushi Murah di Jakarta Selatan, Ada yang Rp9.000 per Porsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936350/5-rekomendasi-hangout-di-yogyakarta-yang-hits-cocok-untuk-libur-nataru-bIgd5k003f.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Yogyakarta yang Hits, Cocok untuk Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935874/5-rekomendasi-hangout-bernuansa-alam-di-jakarta-lqZcunkw7h.jpg
5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/612/2934221/5-rekomendasi-hangout-di-jagakarta-santai-dengan-konsep-vintage-qeS8JN7ue4.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Jagakarta, Santai dengan Konsep Vintage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/612/2933405/5-rekomendasi-tempat-hangout-di-kawasan-menteng-bisa-ngobrol-asyik-Yk2qAH1SMM.jpg
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kawasan Menteng, Bisa Ngobrol Asyik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement