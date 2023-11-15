6 Potret Atlet Cantik Michelle Jenneke, Pelari Gawang yang Kerap Joget saat Pemanasan

ATLET cantik Michelle Jenneke dikenal karena prestasi lari gawangnya. Atlet kelahiran 23 Juni 1993 asal Australia ini memiliki paras yang sangat cantik. Tidak hanya itu wajah yang cantik namun, Michelle memiliki segudang prestasi yang tidak heran Australia sangat membanggakannya.

Michelle Jenneke sempat menghebohkan internet karena potongan video dia sedang bergoyang sebagai bentuk pemanasan badan sebelum memulai pertandingan. Hingga ia dijuluki sebagai “Dancing Hurdler” oleh netizen.

Nah, berikut potret cantik Michelle di luar lapangan, seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Dress Pink yang Manis

Dalam acara pernikahan rekannya, Michelle menggunakan dress pink dengan hiasan pita di pundaknya yang membuatnya terlihat sangat manis. Ditambah sepatu heels hitam yang membuat badannya semakin terlihat tinggi.

Jalan-jalan Sore

Dalam postingan tersebut Michelle menggunakan dress merah dengan motif bunga daisy yang sangat cantik. Dipadukan dengan sandal putih yang nyaman sangat cocok untuk dibawa jalan-jalan.

Setelan Bikini

Dalam liburannya di Santorini, Greece Michelle Jenneke menyempatkan diri berenang di laut yang sangat indah.terlihat ia menggunakan setelan bikini dengan perpaduan warna pink dan putih. betapa sempurnanya otot perut yang dia miliki hingga mendapat pujian dari followersnya.