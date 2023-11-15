Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Sembarangan! Ini 6 Jenis Makanan Kucing yang Kaya Gizi

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:58 WIB
Jangan Sembarangan! Ini 6 Jenis Makanan Kucing yang Kaya Gizi
Rekomendasi makanan kucing, (Foto: AladinMall)
BAHAN dan jenis makanan kucing terbaik berikut ini terbukti membuat anabul sehat dan bebas penyakit. Kandungan gizi dan nutrisinya ampuh mengurangi stress dan melebatkan bulu.

Ikan salmon, misalnya. Jenis makanan kucing ini diklaim sebagai sumber gizi yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi efek stress pada kucing.

Selengkapnya, simak enam rekomendasi jenis makanan kucing berikut ini.

Jenis Makanan Kucing Berkualitas

 

 

1. Ikan Tuna

Ikan tuna adalah salah satu bahan utama untuk makanan kucing. Tidak hanya mengenyangkan, ikan tuna juga baik untuk kesehatan anabul . Kombinasi rasa yang unik dengan berbagai macam tekstur membuat kucing peliharaan semakin pintar dan kuat.

Jika Anda ingin membuat sendiri, pastikan tidak memasak ikan atau daging terlalu lama karena akan mengurangi kandungan nutrisi di dalam bahan-bahan tersebut.

2. Daging Ayam

 

Makanan kucing dengan bahan daging ayam paling umum dijumpai. Selain murah, daging ayam juga kaya protein yang dibutuhkan si kucing.

