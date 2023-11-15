5 Ide Dekorasi Kamar Tidur Aesthetic Low Budget

DEKORASI kamar tidur diperlukan untuk menciptakan suasana nyaman saat Anda beristirahat. Menghias kamar tidur sebenarnya tidak sulit. Asalkan, kita sudah tahu tema seperti apa yang diinginkan.

Memiliki kamar tidur yang nyaman adalah impian setiap orang. Apalagi, ruangan ini adalah tempat kita melepas lelah dan tubuh lebih rileks. Tidak heran bila banyak orang berusaha untuk menghias kamarnya senyaman mungkin.

Lalu, bagaimana cara menghias kamar tidur yang aesthetic namun tetap low budget? Berikut inspirasinya.

Ide Dekorasi Kamar Tidur Aesthetic yang Low Budget





1. Hias Kamar dengan Bunga

Anda bisa menghias kamar tidur dengan tanaman seperti bunga di dalam pot untuk mempermanis penampilan. Anda bisa menggunakan artificial flowers supaya tidak layu sehingga menghemat budget.

2. Buat Dinding Lebih Aesthetic dengan Mosaicart

Mosaicart merupakan pelapis dinding 3 dimensi dengan bentuk serta desain yang beragam. Ini merupakan terobosan baru untuk menciptakan kamar yang kekinian jika Anda bosan menggunakan wallpaper.

BACA JUGA:

Pilih bentuk serta desain mosaicart yang paling menggambarkan diri Anda. Anda bisa meletakkannya di atas dipan tempat tidur atau di sudut ruangan lainnya sesuai dengan keinginan.

BACA JUGA: