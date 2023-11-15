Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Ketakutan Zodiak Gemini? Boleh Percaya atau Tidak

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:07 WIB
Apa Ketakutan Zodiak Gemini? Boleh Percaya atau Tidak
Mengenal ketakutan zodiak Gemini. (Foto: Freepik)
A
A
A

APA ketakutan zodiak Gemini? Jawabannya akan dijelaskan pada artikel ini. Zodiak berasal bahasa Yunani kuno, yakni zodiakos kyklos yang artinya lingkaran hewan-hewan kecil.

Terdapat 12 zodiak beserta astrologi yang bersumber pada sejarah pengamatan ilmu perbintangan dan astronomi populer pada zaman Romawi.

 BACA JUGA:

Zodiak ini merupakan jenis ramalan bintang untuk meramalkan berbagai hal, mulai dari peruntungan, percintaan hingga kecenderungan.

Apa Ketakutan Zodiak Gemini?

Kali ini, akan dibahas adalah zodiak Gemini bagi yang lahir pada 21 Mei-20 Juni. Apa ketakutan zodiak Gemini?

Mengutip laman rd.com, Zodiak Gemini paling tidak suka pada kebiasaan atau rutinitas yang monoton. Jika hidup melambat, para Gemini akan mulai merasa terjebak. Sehingga, Gemini paling takut akan keheningan dan stagnasi.

Gemini 

Pemilik zodiak Gemini sangat suka terus bergerak, terus belajar, dan memperluas pengalaman baru dalam hidup sebagai bukti bahwa mereka tumbuh, berkembang, dan berprestasi.

Jadi, saat Gemini terjebak dalam kelesuan hidup, mereka mulai merasa gelisah dan putus asa, seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang salah.

Halaman:
1 2
      
