HOME WOMEN LIFE

Potret Hangat Putri Ariani Bersama Rossa dan Andien, Gaungkan Pesan Perempuan Berdaya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:58 WIB
Potret Hangat Putri Ariani Bersama Rossa dan Andien, Gaungkan Pesan Perempuan Berdaya
Potret Putri Ariani bareng Rossa dan Andien. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Ariani bersama Rossa dan Andien hadir menjadi bintang tamu dalam sebuah acara. Ketiganya begitu memesona menggenakan Wastra Nusantara.

Putri Ariani mengenakan gaun hitam dengan motif etnik dilengkapi dengan selendang bermotif serupa berwarna merah. Dia tampil memukau dengan bernyanyi sembari bermain keyboard di atas panggung.

Rossa mengenakan kebaya kutu baru hijau dengan bawahan kain batik. Sementara Andien juga tampak anggun dengan kebaya coklat dan bawahan kain batik

"Merayakan Perempuan "perempuan berdaya, indonesia maju"," tulis Putri dalam keterangan foto dikutip pada Rabu (15/11/2023).

Berikut potret hangat Putri Ariani bersama Rossa dan Andien dihimpun dari akun Instagram @arianinismaputri:

1. Berpelukan hangat bersama Rossa

Putri Ariani 

Di belakang panggung, Putri Ariani tampak berpose dengan Rossa. Mereka tampak saling memeluk dengan hangat sembari tersenyum semringah.

2. Potret manis bersama Andien

Putri Ariani

Selain bersama Rossa, Putri Ariani juga berpose bersama pengisi acara lainnya, Andien. Busana yang mereka pakai tampak jelas terlihat di foto ini. Tak lupa mereka berpose sembari tersenyum manis ke arah kamera.

Telusuri berita women lainnya
