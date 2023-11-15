35 Ciri-Ciri Cowok Red Flag yang Wajib Kalian Waspadai

MENGENAL ciri-ciri cowok red flag yang wajib kalian ketahui. Pasalnya, tipe cowok seperti ini sangat sulit terlihat, jadi membuat kamu mudah terjebak.

Dalam perkembangannya, red flag ini digunakan dalam berbagai konteks. Termasuk dalam percintaan dan juga kategori manusia, di mana cowok red flag artinya adalah cowok bermasalah.

BACA JUGA: Mengenal Arti Kata Boundaries yang Viral di TikTok

Lantas, apa saja ciri cowok red flag? Berikut dikutip berbagai sumber, Rabu(15/11/2023).

1. Love Bombing

Ciri cowok red flag satu ini, mereka akan melakukan pendekatan dengan cara bombardir cinta kepadamu. Misalnya, pria yang baru kenal beberapa hari sudah menyatakan cinta dan mengaku sayang, rajin chat dan telpon dengan kata-katanyang super manis, juga memberikan banyak hadiah untukmu. Bahkan di awal hubungan sudah mengatakan kamulah tipe pasangan idealnya. Jadi para wanita, kamu harus hati-hati ya!

2. Mata Keranjang

Ciri cowok red flag selanjutnya adalah mata keranjang atau tidak bisa menjaga pandangannya. Sudah dapat dipastikan bahwa pria ini tidak akan setia denganmu karena pandangannya saja sudah murah.

2. Gampang Minder

Gampang minder atau minderan juga ciri cowok red flag, karena dia akan menjadikanmu sebagai saingannya. Kamu sebagai pasangannya dilarang kerja hanya karena gajimu lebih tinggi, tidak suka wanitanya berkarir, bahkan ada saja keluhannya. Bukan justru menjadi pribadi yang lebih baikm

3. Anggap Pendidikan Tak Penting Bagi Wanita

Ciri cowok red flag selanjutnya adalah mereka yang sering menganggap pendidikan tidak penting bagi wanita. Pria ini akam menghalangi pasangannya untuk kuliah setinggi mungkin dengan alasan "ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi ujungnya di dapur".

4. Tak Bisa Tahan Hawa Nafsu

Tidak bisa menahan hawa nafsu adalah ciri cowok red flag yang sangat jelas. Pria akan terlihat mahal jika bisa menjaga wanitanya dan tidak pernah merusak wanitanya ataupun wanita lain.

5. Pelit

Pelit juga salah satu ciri cowok red flag, apapun diperhitungkan olehnya. Tentu kalian sebagai wanita akan lelah sendiri jika nantinya bertemu dengan pria pelit.

6. Suka Lika Foto Cewek Cantik

Selain mata keranjang di dunia nyata, ciri cowok red flag juga suka me-like foto-foto cewek yang ada di media sosial (medsos). Bahkan jika dikumpulkan, akun cewek cantik yang diikutinya sudah seperti asrama putri.

7. Pemalas

Rezeki datang pada mereka yang berusaha dan berdoa, jika dia pemalas sudah dapat dipastikan cowok red flag. Pria iti akan terus begitu karena sudah di zona nyamannya dan tidak akan berubah sampai kapanpun.

8. Suka Mengekang dan Mengatur

Ciri cowok red flag selanjutnya adalah suka mengekang dan mengatur, dan pasangannya ini harus tunduk padanya. Kalian para wanita tidak akan bahagia dengan tipe pria ini.

9. Jarang Ibadah

Jika pria itu jarang ibadah, bisa dipastikan itu ciri cowok red flag. Karena dia saja bisa berpaling dari Tuhannya, apalagi dirimu yang majusia biasa.

10. Tempramen dan Kasar

Jika kalian wahai wanita bertemu dengan pria yang tempramen dan kasar, bisa dipastikan dia cowol red flag. Jangan hanya karena cinta dan masih sayang kamu ragu meninggalkannya, ingat bahwa dirimu jauh lebih penting.