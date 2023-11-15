Siapakah yang Membuat Kartun Series The Simpsons? Ternyata Ini Sosoknya

Ilustrasi siapa yang membuat kartun series The Simpson (Foto: Youtube)

SIAPAKAH yang membuat kartun series The Simpsons? Dilansir dari Britannica, dia bernama Matt Groening yang lahir di Portland pada 15 Februari 1954.

Groening diketahui telah jatuh cinta pada dunia gambar sejak ia masih kecil. Saat dewasa, ia justru mengambil kuliah jurusan jurnalisme di Evergreen State Collage, Washington.

Berikut ini kisah sosok yang membuat kartun series The Simpsons:

Setelah lulus kuliah pada 1977, Groening memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Di sinilah ia mulai menggambar kartun-kartun yang menarik.

Awalnya ia menggambar kartun kelinci yang tertindas bernama Binky yang terinspirasi dari kehidupannya yang sangat sulit selama di Los Angeles.

Tidak lama kemudian Groening berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai direktur sirkulasi di Los Angeles Reader. Ia meyakinkan surat kabar tersebut untuk menerbitkan kartunnya yang berjudul Life in Hell.

Tiga tahun setelah debutnya di tahun 1980, animasi tersebut dibawa oleh surat kabar alternatif nasional. Hingga pada 1987 James L Brooks, seorang produser eksekutif program variety televisi The Tracey Ullman Show, tiba-tiba meminta Groening untuk membuat animasi pendek berdasarkan strip Life in Hell.