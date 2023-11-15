Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siapakah yang Membuat Kartun Series The Simpsons? Ternyata Ini Sosoknya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:50 WIB
Siapakah yang Membuat Kartun Series The Simpsons? Ternyata Ini Sosoknya
Ilustrasi siapa yang membuat kartun series The Simpson (Foto: Youtube)
A
A
A

SIAPAKAH yang membuat kartun series The Simpsons? Dilansir dari Britannica, dia bernama Matt Groening yang lahir di Portland pada 15 Februari 1954.

Groening diketahui telah jatuh cinta pada dunia gambar sejak ia masih kecil. Saat dewasa, ia justru mengambil kuliah jurusan jurnalisme di Evergreen State Collage, Washington.

Berikut ini kisah sosok yang membuat kartun series The Simpsons:

Setelah lulus kuliah pada 1977, Groening memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Di sinilah ia mulai menggambar kartun-kartun yang menarik.

The simpsons

Awalnya ia menggambar kartun kelinci yang tertindas bernama Binky yang terinspirasi dari kehidupannya yang sangat sulit selama di Los Angeles.

Tidak lama kemudian Groening berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai direktur sirkulasi di Los Angeles Reader. Ia meyakinkan surat kabar tersebut untuk menerbitkan kartunnya yang berjudul Life in Hell.

Tiga tahun setelah debutnya di tahun 1980, animasi tersebut dibawa oleh surat kabar alternatif nasional. Hingga pada 1987 James L Brooks, seorang produser eksekutif program variety televisi The Tracey Ullman Show, tiba-tiba meminta Groening untuk membuat animasi pendek berdasarkan strip Life in Hell.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement