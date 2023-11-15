Potert Cantik Anya Geraldine Berkebaya dengan Kerudung di Red Carpet FFI

GELARAN Festival Film Indonesia (FFI) 2023 memang menyita banyak perhatian netizen. Para selebriti pun hadir dengan tampilan memukau dengan gaya busananya yang kian nyentrik sesuai dengan tema acara “Citra”.

Anya Geraldine sebagai salah satu artis yang datang, mengenakan busana kebaya karya Eddy Betty, Era Soekamto, dan juga Diora Hadi. Tidak sampai disitu, rupanya Anya juga nampak menambahkan balutan kain senada dengan kebayanya seolah membentuk seperti hijab, yang ia gunakan sebagai penutup kepalanya.

Tidak lupa dengan kain lilit berwarna cokelat sebagai penutup bagian bawahnya, menjadikan wanita kelahiran 27 tahun itu semakin cantik, yang mana ia juga mengenakan heels sebagai pelengkap penampilannya.

“Malam Anugerah Piala Citra 2023 @festivalfilmid,” tulis Anya, dikutip dalam Instagram miliknya @anyageraldine.

Sedangkan untuk urusan makeupnya Anya mempercayakannya kepada Bubah Alfian, yang mana hal itu membuat Anya tampil memukau dan manglingi dengan gaya bold makeup look.

Pada riasan matanya, Anya memilih menggunakan smokey eye dengan warna-warna gelap dan bold sehingga memberikan efek dramatis dan membuat bagian mata lebih menonjol. Lalu untuk bagian bibirnya ia menggunakan lipstik berwarna cokelat orange.

Lebih lanjut pada bagian rambut, ia mempercayakan hal itu kepada Sinta, dengan model gaya rambut diduga seperti sleek low bun, Anya membelah poninya menjadi dua dan menyisakannya sedikit pada bagian depan, untuk dibuat efek gelombang atau keriting.