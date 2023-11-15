Ivan Gunawan bak Ibu Peri Pakai Sayap di Catwalk, Best!

IVAN Gunawan kembali mencuri perhatian lewat penampilannya yang nyentrik. Usai menjadi perbincangan hangat lantaran filter makeup bold si TikTok, kali ini desainer sekaligus artis kenamaan Tanah Air itu kembali bikin heboh lantaran penampilannya di catwalk.

Ivan Gunawan melenggang dengan begitu luwesnya saat menghadiri acara kontes kecantikan di Bangkok, Thailand.

Dia tampil dengan gaun silver bersayap emas yang membuat netizen menjulukinya bak seorang ibu peri. Gaun yang dikenakannya pun merupakan rancangannya sendiri

Ivan Gunawan tampil dengan penuh percaya diri melenggang di catwalk dengan diiringi oleh rapper ternama di Thailand, Twopee. Igun sepertinya sengaja mengenakan celana untuk mempermudah geraknya di catwalk.