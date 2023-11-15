Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ivan Gunawan bak Ibu Peri Pakai Sayap di Catwalk, Best!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:58 WIB
Ivan Gunawan bak Ibu Peri Pakai Sayap di Catwalk, Best!
Ivan Gunawan bak Ibu Peri pakai sayap. (Foto: Instagram)
A
A
A

IVAN Gunawan kembali mencuri perhatian lewat penampilannya yang nyentrik. Usai menjadi perbincangan hangat lantaran filter makeup bold si TikTok, kali ini desainer sekaligus artis kenamaan Tanah Air itu kembali bikin heboh lantaran penampilannya di catwalk.

Ivan Gunawan melenggang dengan begitu luwesnya saat menghadiri acara kontes kecantikan di Bangkok, Thailand.

 BACA JUGA:

Dia tampil dengan gaun silver bersayap emas yang membuat netizen menjulukinya bak seorang ibu peri. Gaun yang dikenakannya pun merupakan rancangannya sendiri

Ivan Gunawan tampil dengan penuh percaya diri melenggang di catwalk dengan diiringi oleh rapper ternama di Thailand, Twopee. Igun sepertinya sengaja mengenakan celana untuk mempermudah geraknya di catwalk.

Halaman:
1 2 3
      
