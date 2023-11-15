Netizen Kepo Asal Usul Warna Rambut Putih Ganjar Pranowo, Berikut Faktanya!

PENASARAN dengan asal usul rambut putih Ganjar Pranowo? Warna rambutnya yang menarik perhatian netizen telah menjadi topik hangat. Seorang netizen ‘X’ dengan username @dindonsaurus bertanya-tanya apakah rambut Ganjar Pranowo disemir menjadi warna putih atau memang alami secara genetik.

“pls aku kepo banget 😔 pak Ganjar tuh pake shampoo silver ga sih?” tanya akun @dindonsaurus sambil mengutip tweet milik Ganjar Pranowo seputar rambutnya pada Selasa (14/11/2023).

Tidak perlu waktu lama, Ganjar Pranowo langsung menjawabnya di kolom komentar tweet ‘X’-nya tersebut dengan mengatakan bahwa warna rambut yang dimilikinya adalah alami.

“Itu alami kok mba haha” jawab Ganjar melalui akun ‘X’ pribadinya @ganjarpranowo yang sudah dilihat oleh 12,5 ribu netizen lainnya.

Terkait rambut putih Ganjar Pranowo, mungkin bukan hanya netizen di atas yang mempertanyakan asal usul dari ciri khas calon presiden nomor urut 3 yang berpasangan dengan Mahfud MD. Ada banyak masyarakat lain yang juga bertanya-bertanya, bagaimanakah asal-usulnya?

Oleh karena itu, berikut simak fakta-fakta rambut putih milik Ganjar Pranowo yang telah kami rangkum untuk para pembaca.

Fakta dan Asal Usul Rambut Putih Ganjar Pranowo

1. Uban Sejak Muda & Faktor Genetik

Uban di kepala Ganjar bukan hanya karena faktor umur, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor genetik. Sebagai informasi ayah dan kakak-kakak Ganjar juga memiliki rambut putih.

Walau begitu, sejak SMA, Ganjar Pranowo tidak pernah menyemir warna rambutnya tersebut. Dirinya bahkan berguyon jika mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut lebih banyak menyemir sepatu dibandingkan rambutnya.