Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61, Ini Doa dan Pesan Manis Maia Estianty

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |13:30 WIB
Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61, Ini Doa dan Pesan Manis Maia Estianty
Doa manis Maia Estianty untuk Irwan Mussry, (Foto: Instagram @maiaestiantyreal)
A
A
A

SUAMI Maia Estianty sekaligus pengusaha sukses, Irwan Mussry hari ini Rabu (15/11/2023) tengah berbahagia, karena sedang berulang tahun genap ke 61 tahun. Dalam momen bahagia ini, Maia sebagai istri lewat akun Instagram miliknya, @maiaestiantyreal mengunggah kolase foto perjalanan sang suami dari kecil hingga dewasa.

Dalam kesempatan yang sama, Maia memberikan pesan manis untuk sang suami tercinta.

"Selamat Ulang tahun Cintaku @irwanmussry, umur hanyalah angka..tapi doaku untuk kamu," tulis Maia sebagai keterangan fotonya, dikutip Rabu (15/11/2023)

Tak hanya ucapan selamat ulang tahun, Maia juga memberikan sederet doa menyentuh untuk suaminya tersebut. Maia berharap agar CEO dari Time International itu dapat bermanfaat dan bernasib baik dalam setiap langkahnya.

"Makin bahagia plus plus, makin berkah, makin bermanfaat untuk umat, selalu beruntung dan bernasib baik, sudah sholeh makin tambah lagi sholehnya, perniagaan juga terus tambah makmur," doanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/194/3155931/maia_estianty-13T4_large.jpg
4 Inspirasi OOTD Simple ala Maia Estianty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/612/3154507/maia_estianty-QTwG_large.jpg
Kunci Bahagia Maia Estianty di Tengah Konflik dengan Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153570/maia_estianty-2WN5_large.jpg
Maia Estianty Dapat Hadiah Range Rover Mewah dari Irwan Mussry
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152401/maia-GpNJ_large.jpg
Disenggol Ahmad Dhani, Maia Estianty Posting Momen Kumpul Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/612/3150495/maia_estianty-4ov7_large.jpg
Maia Estianty Ungkap Irwan Mussry Lebih Suka Tinggal di Apartemen: Karena Nyamuk dan Kecoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148797/maia-Xwef_large.jpg
Maia Estianty Posting Foto Bareng Irwan Mussry: Makin Tua Semakin Bahagia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement