Irwan Mussry Ulang Tahun ke-61, Ini Doa dan Pesan Manis Maia Estianty

SUAMI Maia Estianty sekaligus pengusaha sukses, Irwan Mussry hari ini Rabu (15/11/2023) tengah berbahagia, karena sedang berulang tahun genap ke 61 tahun. Dalam momen bahagia ini, Maia sebagai istri lewat akun Instagram miliknya, @maiaestiantyreal mengunggah kolase foto perjalanan sang suami dari kecil hingga dewasa.

Dalam kesempatan yang sama, Maia memberikan pesan manis untuk sang suami tercinta.

"Selamat Ulang tahun Cintaku @irwanmussry, umur hanyalah angka..tapi doaku untuk kamu," tulis Maia sebagai keterangan fotonya, dikutip Rabu (15/11/2023)

Tak hanya ucapan selamat ulang tahun, Maia juga memberikan sederet doa menyentuh untuk suaminya tersebut. Maia berharap agar CEO dari Time International itu dapat bermanfaat dan bernasib baik dalam setiap langkahnya.

"Makin bahagia plus plus, makin berkah, makin bermanfaat untuk umat, selalu beruntung dan bernasib baik, sudah sholeh makin tambah lagi sholehnya, perniagaan juga terus tambah makmur," doanya.