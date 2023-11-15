Kisah Artis yang Pernah Jadi Korban Teror Pinjol, Terpaksa Lunasi Utang Keluarga

Kisah artis yang pernah jadi korban teror pinjol. (Foto: Instagram)

KISAH artis terjerat pinjaman online (Pinjol) menarik untuk disimak dan dijadikan pelajaran dalam hidup. Pasalnya, ketika kita sudah terjerat dengan serupa, maka hal menyusahkan tentu akan dialami.

Para artis ini pun sebenarnya tidak semua secara langsung mengalaminya. Beberapa di antaranya bahkan harus rela melunasi tagihan yang dilakukan pihak keluarga.

Beruntung, mereka masih bisa terselamatkan dari urusan pinjol tersebut. Lantas, siapa saja para artis ini yang memiliki kisah dengan pinjol?

Mengutip berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), berikut kisahnya.

1. Enno Lerian

Kisah pertama pinjaman online (pinjol) yang dialami artis pertam adalah Enno Lerian. Memang bukan atas nama dirinya, tapi mantan artis cilik itu harus melunasi hingga puluhan juta rupiah.

Awalnya, dia memang memakai payleter. Sayang, pelaku yang merupakan keluarga dekat itu menggunakannya tidak sesuai.

Dia tidak minjamnya bukan ilegal, tapi legal di e-commerce, di ojek online,

"Awalnya dia pakai Rp500 ribu untuk apa kurang tahu juga. Mungkin keperluan pribadi karena dia masih remaja. Lama kelamaan tergiur sama paylater. Terus kegulung-kegulung sampai Rp 80 juta. Jadi kalau total bisa lebih dari Rp80 juta," kata Enno.

Setelah diusut, saudaranya ternyata memanfaatkan akun dirinya dan anaknya. Terpaksa dia melunasi utang tersebut.

"Jadi, awalnya ketahuan gara-gara yang bersangkutan gunain akun anak aku sama akun orangtua aku. Karena gali lobang tutup lobang dia nggak cerita," paparnya.

Enno Lerian akhirnya terpaksa melunasi utang tersebut agar namanya tidak masuk dalam daftar hitam OJK, sehingga dia tidak dapat meminjam uang di bank di masa mendatang jika utang tersebut tidak dibayar.

2. Nafa Urbach

Berbeda dengan Enno Lerian yang harus melunasi utang keluarganya di pinjol, kasus teror pinjol pernah menghantui Nafa Urbach dan keluarga beberapa tahun yang lalu.

Nafa mengaku dia dan keluarganya berkali-kali diteror oleh pihak debt collector pinjol, bahkan juga diancam. Kendati takut, Nafa mencoba berupaya melindungi anggota keluarganya.

"Keluarga saya diancam-ancam. Katanya mereka bakal datengin keluarga saya kalau hutang gak dibayar," kata Nafa dalam keterangannya pada tahun 2021 lalu.