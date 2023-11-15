Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Tanggal Merah Tahun 2024, Yuk Siapkan Cuti Libur

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:00 WIB
Ilustrasi (Foto:Freepik)
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

CATAT daftar tanggal merah tahun 2024 yang banyak ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Pasalnya baru-baru ini pemerintah beserta jajarannya menetapkan daftar tanggal merah tahun 2024 dan cuti bersama.

Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri terbaru, pemerintah telah menetapkan total tanggal merah 2024 sebanyak 27 hari. Masing-masing rinciannya kian terbagi atas 17 hari total libur nasional 2024 dan 10 hari total hari libur nasional 2024.

Adapun SKB telah ditandatangani tiga menteri, yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Berikut daftar tanggal merah tahun 2024

1. Tanggal Merah Libur Nasional Tahun 2024

Tanggal 1 Januari 2024 (Senin): Tahun Baru Masehi

Tanggal 8 Februari 2024 (Kamis): Isra Mi'raj

Tanggal 10 Februari 2024 (Sabtu): Tahun Baru Imlek

Tanggal 11 Maret 2024 (Senin): Hari Suci Nyepi

Tanggal 29 Maret 2024 (Jumat): Wafatnya Isa Almasih

Tanggal 31 Maret 2024 (Minggu): Paskah

Halaman:
1 2
      
