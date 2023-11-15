Potret Ussy Sulistiawaty Pakai Kebaya Kutu Baru, Jadi Tukang Jamu hingga Pembatik

, Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:41 WIB

USSY Sulistiawaty selalu mengabadikan aktivitas yang dilakukan ke akun Instagramnya. Dia tak pernah gagal membuat penggemarnya kagum.

Terbaru, dia membagikan potretnya memakai kebaya kutu baru. Dia pun mengubah penampilannya, sehingga menarik dilihat.

Mengutip akun Instagram @ussypratama pada Rabu (15/11/2023), berikut potret istri Andika Pratama.

1. Tukang jamu

Pada potret pertamanya, ibu lima anak itu bergaya bak tukang jamu. Dia membawa bakul berisikan botol-botol jamu.

"Ini kokkk cantikkk banget sih," tulis jess***.

"Aduduuuu ayuneee jeng syy 😍😍," tulis nanda***.

2. Tumbuk padi

Memakai kutu baru yang dipadukan dengan kain cokelat, Ussy nampak terlihat memegang lesung, seolah dia ingin menumbuk padi.