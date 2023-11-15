Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ussy Sulistiawaty Pakai Kebaya Kutu Baru, Jadi Tukang Jamu hingga Pembatik

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:41 WIB
Potret Ussy Sulistiawaty Pakai Kebaya Kutu Baru, Jadi Tukang Jamu hingga Pembatik
Potret Ussy Sulistiawaty pakai kebaya kutu baru. (Foto: Instagram)
A
A
A

USSY Sulistiawaty selalu mengabadikan aktivitas yang dilakukan ke akun Instagramnya. Dia tak pernah gagal membuat penggemarnya kagum.

Terbaru, dia membagikan potretnya memakai kebaya kutu baru. Dia pun mengubah penampilannya, sehingga menarik dilihat.

Mengutip akun Instagram @ussypratama pada Rabu (15/11/2023), berikut potret istri Andika Pratama.

1. Tukang jamu

Ussy

Pada potret pertamanya, ibu lima anak itu bergaya bak tukang jamu. Dia membawa bakul berisikan botol-botol jamu.

"Ini kokkk cantikkk banget sih," tulis jess***.

"Aduduuuu ayuneee jeng syy 😍😍," tulis nanda***.

2. Tumbuk padi

Ussy

Memakai kutu baru yang dipadukan dengan kain cokelat, Ussy nampak terlihat memegang lesung, seolah dia ingin menumbuk padi.

Halaman:
1 2
      
