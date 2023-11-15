Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Terkenal Paling Bucin ke Pasangannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:05 WIB
5 Zodiak yang Terkenal Paling Bucin ke Pasangannya
Zodiak terkenal bucin ke pasangannya. (Foto: Freepik)
MENGENAL lima zodiak yang terkenal paling bucin ke pasangannya. Mereka bisa begitu merasa mencintai dengan hubungan yang stabil.

Bucin merupakan singkatan 'budak cinta'. Kata gaul yang sering kali disematkan pada muda mudi yang sedang dimabuk asmara dan rela melakukan apapun untuk orang yang dicintainya.

Melansir dari Pinkvilla, Rabu (15/11/2023), berikut adalah lima zodiak yang dianggap paling bucin dengan pasangannya.

1. Cancer

Cancer adalah sosok yang penuh kasih dan sangat setia. Pemilik zodiak ini cenderung sangat terikat emosional dalam hubungan.

Ketenangan dan keamanan dalam hubungan adalah hal yang mereka cari. Cancer cenderung sangat terlibat secara emosional dan siap memberikan segalanya demi orang yang dicintai.

2. Taurus

Taurus

Pemilik zodiak Taurus dikenal karena kesabaran dan ketekunan mereka. Mereka menginginkan hubungan yang stabil dan pasti.

Ketika Taurus jatuh cinta, mereka cenderung sangat setia dan terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun ada rintangan. Mereka terbiasa dengan kestabilan dan kenyamanan dalam percintaan.

