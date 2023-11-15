Pertunjukan Tari Karya Siti Alisa Buka JICON 2023

JAKARTA International Contemporary Dance Festival (JICON) resmi digelar pada Selasa (14/11/2023). Event yang mengusung tema SPHERE tahun ini pun diwarnai dengan beragam karya seni lewat praktik koreografi.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bambang Prihadi. Bambang ikut mengapresiasi kegiatan yang bisa membebaskan masyarakat untuk mengembangkan kesenian mereka.

“Ini jadi momen penting dalam seni tari di Jakarta. Memastikan keterlibatan banyak pihak, dan karenanya menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Bambang dalam malam pembukaan JICON 2023 di Produksi Film Negara (PVN), Jakarta Timur, Selasa (14/11/2023).

JICON 2023 pun dibuka dengan pertunjukan tari yang memukau karya Siti Alisa bertajuk In Cycle. Tarian tersebut menceritakan fase-fase hidup yang harus dilalui perempuan pada era modernitas dalam bayang-bayang nilai moral yang masih bersifat kodrati secara turun temurun.