Perawatan Rambut yang Tepat untuk Wanita Berhijab

PEREMPUAN berhijab memang harus merawat rambut agar tetap sehat dan tidak mudah rontok. Dikatakan rambut yang tertutup oleh hijab akan mudah lembab, dan jika dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan kerusakan.

CEO Moz5 Salon Muslimah Yulia Astuti mengatakan wanita berhijab sangat perlu melakukan perawatan pada rambutnya. Menurutnya, sampo saja tidak cukup apabila ingin membuat rambut tetap sehat dan lebat.

“Sampo dan condisioner saja tidak cukup. Kalau mau yang mau rambutnya tetap sehat dan tidak rontok, ya harus lebih ekstra. Sebenarnya gak riber-ribet amat ya, cukup pakai hair tonic atau kalau ada waktu bisa ke salon,” kata Yulia saat ditemui di Studio 2 Gedung iNews Tower, Jakarta.

Lantas, apa yang menyebabkan rambut wanita berhijab mengalami kerusakan hingga rontok? Yulia mengatakan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah penggunaan bahan hijab.

“Bisa dari bahan kerudungnya, mungkin karena model juga yang tebal-tebal. Di Indonesia itu kan cuacanya panas ya, pakai bahan yang tebal itu kan bisa buat keringetan dan rambut menjadi lembab,” ujarnya.

“Kalau bisa sih disarankan sebulan sekali ke salon untuk perawatan rambut, karena kan di Indonesia cuacanya panas ya. Kalau tidak nyaman di salon lain bisa ke tempat kita yang memang khusus muslimah,” sambungnya.

Yulia juga mengatakan di salon miliknya bisa melakukan berbagai macam treatment, sampai melakukan pengecatan rambut. Tapi, khusus bagi wanita hijab dengan rambut dicat, perawatannya harus lebih ekstra agar tidak mudah rontok.

“Kalau rambut yang diwarnain ada treatment lagi biar gak rontok, pakai hijab saja udah bikin rontok. Jadi ada treatment khusus lagi, kalau di kita itu namanya Hair Therapy. Ini kayak di hairspa tapi krimnya khusus, diozon juga gitu,” ucapnya.