HOME WOMEN BEAUTY

Jelang Konser Coldplay, Jasa Eye Makeup Concert Dadakan Ramai Diminati

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:30 WIB
Jelang Konser Coldplay, Jasa Eye Makeup <i>Concert</i> Dadakan Ramai Diminati
Jasa eyes makeup di konser Coldplay, (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

AREA Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta mulai dipadati para pengunjung yang akan menyaksikan konser Coldplay nanti malam, Rabu, (15/11/2023) yang akan dimulai tepat pukul 21:00 WIB.

Dari pantauan langsung MNC Portal di lokasi, para penonton tampak sudah begitu antusias datang sejak siang hari, walau konser baru dimulai malam hari nanti.

Bahkan, ada beberapa pengunjung yang sengaja datang lebih awal demi bisa memakai jasa Eye Makeup Concert agar bisa tampil maksimal di momen yang sudah sangat ditunggu-tunggu tersebut.

Salah satunya, Mega Utami, gadis berusia 22 tahun asal Jakarta ini mengaku tiba di area GBK sejak pukul 12 siang. Ia menyebut, memang sengaja ingin merias bagian matanya agar lebih tampil bersinar ketika menonton konser sang idola malam nanti.

“Aku datang dari jam 12 siang, memang sengaja lebih awal buat cari jasa makeup untuk di bagian mata saja siih. Biar lebih bersinar nanti malam pas nontonnya. Hehe,” ujar Mega, saat diwawancara.

(Foto: MPI/Wiwie) 

Mega sendiri tampak merias bagian matanya dengan eyeliner glitter berwarna perak, dihiasi dengan giltter berbentuk bintang di bagian bawah kelopak mata.

Halaman:
1 2 3
      
