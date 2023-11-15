Makanan dan Minuman Manis Picu Diabetes, Begini Penjelasan Dokter

MAKANAN manis menjadi favorit banyak orang. Makanan manis dinilai sebagai pembangkit mood ketika suasana hati sedang kacau. Akan tetapi tahukah Anda terlalu

Dokter Spesialis Kecantikan, dr Nadia Alaydrus menjelaskan tidak hanya pada minuman, makanan manis juga harus diwaspadai, karena di dalam kandungan makanan manis dapat membuat seseorang ketagihan. Sedangkan dalam sehari tubuh hanya boleh menerima gula maksimal 50 gram, atau setara dengan empat sendok makan.

“Terlalu banyak konsumsi manis itu bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes tipe dua, padahal menurut kemenkes batas asupan gula harian kita maksimal itu adalah 50 gram atau sebanyak empat sendok makan per hari dan menurut WHO itu cuman boleh 30 gram sehari,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, sumber gula tidak hanya ditemukan pada makan makanan manis, tetapi juga bisa ditemukan pada hidden sugar seperti dari nasi, lauk pauk dan lain sebagainya. Namun jika sudah terjadi diabetes miletus, maka akan menjadi induk dari berbagai penyakit lainnya seperti stroke, jantung koroner, disfungsi ereksi, dan lain-lain.

Merujuk pada kondisi tersebut, dr Tirta selaku Dokter Umum sekaligus Healthy Educator menyarankan penderita diabetes tipe dua alangkah lebih baik segera konsultasikan kepada dokter, dan mengonsumsi obat-obatan herbal atau jamu seperti brotowali, mengkudu, kayu manis, kunyit, dan madu. Namun tidak lupa dengan tetap mengkontrol impact gula serta rutin berolahraga.

“Anda juga bisa minum obat-obatan herbal atau jamu seperti brotowali, mengkudu, kayu manis, kunyit, dan madu. Semuanya itu memiliki pernanan antioksidan dan bisa mengurangi gejala-gejala diabetes miletus,” ucap dr Tirta.

