HOME WOMEN HEALTH

6 Jenis Makanan yang Sebaiknya Dihindari Pengidap Asam Urat

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |04:29 WIB
6 Jenis Makanan yang Sebaiknya Dihindari Pengidap Asam Urat
Makanan manis sebaiknya dihindari pengidap asam urat. (Foto: istock)
A
A
A


PENYAKIT asam urat merupakan salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Hal ini terjadi pada sendi mana pun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, juga di jempol kaki.

Penyakit asam urat bisa menyebabkan sendi merasakan nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan. Biasanya penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun.

Agar asam urat tidak kumat, sebaiknya hindari berbagai jenis makanan ini dikutip dari Lybrate, apa saja?

 alkohol

1. Alkohol

Konsumsi alkohol harus diminimalkan dan dihindari sebab kandungan purinnya sangat tinggi. Jika sering minum alkohol maka bisa meningkatkan penumpukan sama urat dan menimbulkan peradangan pada sendi-sendi tubuh.

2. Makanan Manis

Jus buah dan soda manis juga dapat memicu serangan asam urat, sehingga sebaiknya dihindari. Gula tambahan seperti madu dan sirup mengandung fruktosa tinggi yang terbukti berdampak buruk bagi pasien yang memiliki kadar asam urat darah tinggi.

3. Daging, unggas, makanan laut

Semuanya merupakan sumber utama protein dan meningkatkan kadar asam urat, yang mungkin menempatkan Anda pada risiko lebih besar. Membatasi konsumsi daging dan telur bisa berdampak besar pada kadar asam urat Anda.

4. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan memiliki kandungan purin yang maksimal dan sangat penting untuk membatasi asupannya untuk menghindari serangan asam urat.

