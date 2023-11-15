11 Manfaat Konsumsi Lengkeng bagi Kesehatan, Atasi Anxiety hingga Jadi Obat Penenang

LENGKENG menjadi salah satu buah khas Indonesia. Lengkeng memiliki warna kulit cokelat muda, berbentuk kecil dan memiliki rasa manis. Buah ini terasa seperti leci dan memiliki biji berwarna hitam besar.

Merangkum dari laman resmi Pemerintah Kota Medan pemkomedan.go.id, Kamis (16/11/2023) lengkeng mengandung vitamin A, vitamin B, sukrosa, glukosa. Selain rasanya yang manis dan nikmat, ternyata lengkeng juga memiliki segudang manfaat kesehatan.

Manfaat buah lengkeng berasal dari kandungan fruktosa yang merupakan senyawa yang mampu membantu kadar gula dalam darah. Rasa buah ini manis dan menyegarkan. Karena rasanya itu, buah yang kecil ini bisa membuat orang ketagihan.

Tak heran banyak orang menyajikan buah ini sebagai hidangan pencuci mulut. Namun perlu diingat konsumsi buah lengkeng secukupnya saja jika kelebihan mengkonsumsi akan membuat tubuh menjadi panas akibat kelebihan energi. Penasaran dengan manfaatnya? Berikut ulasannya.

1. Sebagai obat penenang