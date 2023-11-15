Ternyata Kebiasaan Membakar Lilin dan Memanggang Makanan Berbahaya bagi Kesehatan, Ini Penjelasannya

KEBIASAAN memanggang makanan hingga membakar lilin ternyata berbahaya bagi kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terbaru para ilmuwan Denmark.

Dikatakan bahwa memanggang dan bakar lilin di dalam ruangan dalam jumlah besar bisa menyebabkan beberapa efek kesehatan yang tidak diinginkan. Tak tanggung-tanggung, aktivitas menyenangkan tersebut dapat merusak DNA manusia.

Sebagaimana dilansir dari Science Focus, Kamis (16/11/2023) ada banyak bahan kimia yang bisa menjadi masalah kesehatan dari aktivitas bakar-bakar di dalam ruangan. Peneliti menemukan setidaknya ada 900 zat berbeda.

Meski ada banyak faktor terjadinya polusi di dalam ruangan, memanggang makanan di perapian atau kompor serta membakar lilin mampu menghasilkan campuran kotoran, jelaga, dan berbagai bahan kimia yang saling menempel.

Memanggang menghasilkan banyak emisi partikel, seperti yang terjadi pada mesin mobil, dari pembakaran bahan bakar. Memanggang menggunakan kompor gas dan juga menggoreng bisa menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap kesehatan.

Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan tiga juta orang meninggal dini setiap tahunnya akibat emisi memanggang yang meningkatkan risiko penyakit termasuk penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru.

Karin Rosenkilde Laursen dari Universitas Aarhus di Denmark, telah melakukan penelitian dengan meminta penderita asma ringan untuk duduk di ruang tertutup selama lima jam, di ruangan dengan udara bersih dan yang terlah terkontaminasi bakaran.