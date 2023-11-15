Apa Penyebab Kolesterol Tinggi Susah Sembuh?

BANYAK orang yang menderita kolesterol tinggi. Ini akibat gaya hidup yang buruk seperti hobi konsumsi makanan penuh lemak, dan penuh kolesterol, di antaranya daging berlemak, seafood, dan suka minum alkohol. Semua ini penyebab penumpukan kolesterol.

Banyak penderita kolesterol tinggi sudah berusaha menurunkan kolesterolnya dengan diet dan minum obat. Namun ternyata tak mudah juga untuk menurunkannya.

Lalu apa saja penyebab kolesterol tinggi susah sembuh?

Ini sejumlah penyebab mengapa kolesterol tinggi susah sembuh dilansir Healthgrades,

1. Faktor Keturunan

Gen Anda ikut menentukan kadar kolesterol Anda. Kolesterol tinggi dapat dan sering kali diturunkan dalam keluarga. Jika hal ini terjadi pada keluarga Anda, Anda harus ekstra waspada dalam memantau kadar kolesterol darah Anda sendiri.

2. Tambah Berat Badan

Berat badan ekstra tersebut cenderung meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Namun tubuh Anda seringkali tidak mau melepaskan berat badan berlebih. Ini beradaptasi dengan berat badan ekstra, yang membuat Anda sulit menurunkan berat badan dan mempertahankannya.

3. Suka Makan Tidak Sehat

Jika Anda penggemar setia makanan tinggi lemak, Anda perlu merombak pola makan Anda. Lemak trans, lemak jenuh, dan lemak tak jenuh ganda semuanya meningkatkan kadar LDL Anda, jadi Anda sebaiknya mengurangi asupan makanan yang mengandung lemak tersebut secara signifikan.