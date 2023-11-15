Cara Cek Kolesterol Online dengan Mudah, Cukup Gunakan Ponsel

KETAHUI cara cek kolesterol online dengan mudah. Salah satunya dengan menggunakan ponsel untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh.

Tentunya teknologi terbaru memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat membantu memantau kadar kolesterol dengan cepat dan akurat. Lantas, bagaimana cara cek kolesterol dengan mudah?

Menghimpun Asme, cek kolesterol online dapat dilakukan menggunakan aplikasi "smartCARD" yang dikembangkan oleh para insinyur di Cornell University. Aplikasi ini dapat terhubung dengan perangkat smartphone untuk mendeteksi biomarker dalam tetesan darah, keringat, atau air liur.

“Tes ini memakan waktu sekira satu menit sejak seseorang menaruh setetes darah pada strip tes,” ujar selaku insinyur.

Cara menggunakannya cukup dengan meneteskan sedikit darah pada strip tes kolesterol yang terhubung dengan perangkat. Kemudian darah akan diproses melalui tahap pemisahan dan reaksi kimia. Strip tes akan siap untuk dianalisis secara kolorimetri oleh aplikasi smartphone.

Salah satu keunggulan dari menggunakan aplikasi ini adalah kemudahan dan kenyamanan. Setiap orang sudah terbiasa menggunakan smartphone, sehingga penggunaan aplikasi ini menjadi sangat intuitif.

Penguna hanya perlu melampirkan aksesori smartCARD pada kamera smartphone. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu kilat pada aksesori tersebut akan menerangi strip tes kolesterol.

Aplikasi smartCARD pada smartphone akan mengkalibrasi warna strip tes kolesterol. Setelah itu, barulah menampilkan hasil secara langsung pada layar ponsel.