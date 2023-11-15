Tetap Bugar dan Cantik di Usia 53 Tahun, Ini Rahasia Sehat Sophia Latjuba

ARTIS cantik Sophia Latjuba telah membuktikan bahwa hidup sehat mampu membuat seseorang panjang umur. Tak hanya sehat secara fisik, namun sehat juga secara mental dan mendapatkan dampak baik dari hal tersebut.

Banyak orang yang penasaran apa sebetulnya rahasia Sophia Latjuba masih terlihat paripurna di usia 53 tahun. Tak sungkan berbagi informasi, Sophia Latjuba pun membagikan rahasia tersebut lewat akun Instagram pribadinya, @sophia_latjuba88.

So, apa rahasia Sophia Latjuba punya tubuh sehat dan masih tampak sangat muda?

Menurutnya, kunci memiliki tubuh sehat dan awet muda ada di makanan yang dikonsumsi. Selain itu, morning routine yang sehat juga menjadi kuncinya.

"Jadi, tapi pagi itu saya bangun tidur langsung minum suplemen, terus abis itu gerak seperti yoga, fascial maneuvers, apapun itu," kata Sophia lewat unggahan videonya di Instagram, dikutip MNC Portal (15/11/2023).

Dia melanjutkan, setelah berolahraga ada rasa lapar dan barulah dia makan. Nah, makan paginya dia memastikan tidak sembarang makan.

Brunch ala Sophia Latjuba ternyata adalah makanan yang tinggi serat karena mengandung 15 grains.

"Makanan seperti ini itu tinggi serat dan tinggi nutrisi juga," katanya.