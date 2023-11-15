Segudang Manfaat Konsumsi Jamur, Mampu Kurangi Resiko Kanker Payudara

JAMUR tidak hanya lezat saat dimasak, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kondisi kesehatan tubuh.

Menambahkan jamur pada menu makanan bisa membantu memenuhi gizi serta memudahkan untuk mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh jamur. Berikut ini adalah beberapa manfaat makan jamur, dikutip dari Clevelandclinic, Rabu (15/11/2023).

1. Melindungi kesehatan otak

Nilai gizi jamur dapat membantu melindungi otak dari gangguan kognitif ringan. Sebuah penelitian menunjukkan jamur yang kaya polifenol dan antioksidan tertentu dapat membantu melindungi terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson.

2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda





Peradangan kronis (pembengkakan jangka panjang) dikaitkan dengan penyakit jantung, kanker, dan kondisi medis lainnya. Jamur mengandung antioksidan tertentu yang membantu melindungi tubuh dari stres dan mencegah atau memperlambat kerusakan sel.

Jamur juga mengaktifkan zat dalam sistem kekebalan tubuh Anda yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk melindungi Anda dari infeksi dan penyakit, termasuk pertumbuhan sel tumor. Beberapa penelitian menemukan bahwa mengkonsumsi jamur dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara.

3. Menurunkan tekanan darah

Kalium adalah mineral dan elektrolit yang membantu tubuh mengontrol tekanan darah. Jamur kaya akan kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi). Jamur juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular.