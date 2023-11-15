Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Segudang Manfaat Konsumsi Jamur, Mampu Kurangi Resiko Kanker Payudara

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |02:00 WIB
Segudang Manfaat Konsumsi Jamur, Mampu Kurangi Resiko Kanker Payudara
Manfaat mengonsumsi jamur bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JAMUR tidak hanya lezat saat dimasak, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kondisi kesehatan tubuh.

Menambahkan jamur pada menu makanan bisa membantu memenuhi gizi serta memudahkan untuk mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh jamur. Berikut ini adalah beberapa manfaat makan jamur, dikutip dari Clevelandclinic, Rabu (15/11/2023).

1. Melindungi kesehatan otak

Nilai gizi jamur dapat membantu melindungi otak dari gangguan kognitif ringan. Sebuah penelitian menunjukkan jamur yang kaya polifenol dan antioksidan tertentu dapat membantu melindungi terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson.

2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda

Manfaat jamur bagi kesehatan

Peradangan kronis (pembengkakan jangka panjang) dikaitkan dengan penyakit jantung, kanker, dan kondisi medis lainnya. Jamur mengandung antioksidan tertentu yang membantu melindungi tubuh dari stres dan mencegah atau memperlambat kerusakan sel.

Jamur juga mengaktifkan zat dalam sistem kekebalan tubuh Anda yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk melindungi Anda dari infeksi dan penyakit, termasuk pertumbuhan sel tumor. Beberapa penelitian menemukan bahwa mengkonsumsi jamur dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara.

3. Menurunkan tekanan darah

Kalium adalah mineral dan elektrolit yang membantu tubuh mengontrol tekanan darah. Jamur kaya akan kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi). Jamur juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement