Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Mudah Menyusui Bayi, Efektif bagi Pemula

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:00 WIB
Tips Mudah Menyusui Bayi, Efektif bagi Pemula
Tips mudah menyusui bayi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASA menyusui merupakan pengalaman yang berharga bagi ibu dan bayi. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif memiliki peran penting bagi pertumbuhan dan juga perkembangan bayi.

Menyusui memberikan banyak manfaat baik ibu maupun sang bayi, ASI memberikan nutrisi lengkap untuk bayi dan membantu mencegah penyakit.

Dikutip dari Children Hospital of Philadelphia, Rabu (15/11/2023) bahwa bayi yang tidak diberi ASI lebih banyak mengalami infeksi telinga dan diare dibandingkan bayi yang diberi ASI.

Bayi yang diberi ASI memiliki lebih sedikit kunjungan ke dokter anak untuk penyakit umum pada masa kanak-kanak, memiliki lebih sedikit alergi, risiko obesitas dan diabetes lebih rendah, risiko sindrom kematian bayi mendadak (SIDS) lebih rendah, dan IQ lebih tinggi dibandingkan bayi yang diberi susu formula.

Menyusui

Bagaimana Cara Memulainya?

Kendati proses menyusui terlihat mudah, namun sebagian ibu yang baru pertama kali memiliki momongan sedikit kebingungan akan hal ini.

Beberapa minggu pertama menyusui, bayi perlu sering menyusu untuk meningkatkan suplai ASI Anda. Kebanyakan bayi akan menyusu setidaknya delapan kali dalam periode 24 jam.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bayi biasanya mendapat 11 sesi menyusui per hari jika Anda menghitung pemberian ASI pada setiap payudara secara terpisah. Jumlah sebenarnya dapat berkisar antara tujuh hingga 19 sesi setiap hari ketika setiap payudara dihitung sebagai menyusui.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066639/pemilik_seekor_anjing_harus_bayar_rp195_juta_pada_seorang_wanita_yang_hamil_kok_bisa-qOGJ_large.jpg
Pemilik Seekor Anjing Harus Bayar Rp195 Juta pada Seorang Wanita yang Hamil, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058583/jodie-grinham-hamil-7-bulan-saat-jadi-atlet-di-paralimpiade-2024-ini-yang-perlu-diperhatikan-8ZSK714zCb.jpg
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/481/3054217/laura-basuki-beri-komentar-nyeleneh-soal-usia-kehamilan-3-semester-fQ0r6xl8f9.jpg
Laura Basuki Beri Komentar Nyeleneh soal Usia Kehamilan 3 Semester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045288/syahrini-bantah-isu-hamil-palsu-unggah-momen-bersalin-putri-pertamanya-I566Mh618O.jpg
Syahrini Bantah Isu Hamil Palsu, Unggah Momen Bersalin Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/611/3043414/ibu_hamil-ctEG_large.jpg
Yuk Kenali Produk Perawatan Kulit yang Berbahaya untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042282/rizky-billar-sebut-lesti-kejora-sempat-alami-keguguran-sebelum-hamil-anak-kedua-wzI9oUFNTT.jpg
Rizky Billar Sebut Lesti Kejora Sempat Alami Keguguran Sebelum Hamil Anak Kedua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement