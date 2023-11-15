Tips Mudah Menyusui Bayi, Efektif bagi Pemula

MASA menyusui merupakan pengalaman yang berharga bagi ibu dan bayi. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif memiliki peran penting bagi pertumbuhan dan juga perkembangan bayi.

Menyusui memberikan banyak manfaat baik ibu maupun sang bayi, ASI memberikan nutrisi lengkap untuk bayi dan membantu mencegah penyakit.

Dikutip dari Children Hospital of Philadelphia, Rabu (15/11/2023) bahwa bayi yang tidak diberi ASI lebih banyak mengalami infeksi telinga dan diare dibandingkan bayi yang diberi ASI.

Bayi yang diberi ASI memiliki lebih sedikit kunjungan ke dokter anak untuk penyakit umum pada masa kanak-kanak, memiliki lebih sedikit alergi, risiko obesitas dan diabetes lebih rendah, risiko sindrom kematian bayi mendadak (SIDS) lebih rendah, dan IQ lebih tinggi dibandingkan bayi yang diberi susu formula.

Bagaimana Cara Memulainya?

Kendati proses menyusui terlihat mudah, namun sebagian ibu yang baru pertama kali memiliki momongan sedikit kebingungan akan hal ini.

Beberapa minggu pertama menyusui, bayi perlu sering menyusu untuk meningkatkan suplai ASI Anda. Kebanyakan bayi akan menyusu setidaknya delapan kali dalam periode 24 jam.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bayi biasanya mendapat 11 sesi menyusui per hari jika Anda menghitung pemberian ASI pada setiap payudara secara terpisah. Jumlah sebenarnya dapat berkisar antara tujuh hingga 19 sesi setiap hari ketika setiap payudara dihitung sebagai menyusui.