Avian Brands Hadirkan Healing Corner ke Mall Kota Kasablanka dan Mall Kelapa Gading

JAKARTA - Setelah resmi diluncurkan pada 10 Oktober 2023 lalu, kampanye “Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours” hadir ke tengah masyarakat dalam bentuk Healing Corner di Cinema XXI Mall Kota Kasablanka dan Mall Kelapa Gading.

Selama periode activation yang berlangsung pada 8-14 November di Mall Kota Kasablanka dan 18-24 November di Mall Kelapa Gading, masyarakat umum dan pengunjung bioskop Cinema XXI dapat menuliskan keluh kesah atau sekedar menunjukkan kepedulian akan pentingnya membangun kesadaran tentang kesehatan mental di Indonesia.

Setelah menghapus tulisan di panel, pengunjung akan mendapatkan 1 voucher yang dapat ditukarkan dengan 1 bucket popcorn.

Selama periode activation pertama, yaitu di Cinema XXI Mall Kota Kasablanka, 700 orang telah mengunjungi Healing Corner, menuliskan isi hatinya, dan berbagi konten tentang aktivitas di booth ke media sosial.

Ini merupakan pencapaian yang positif bagi kampanye kesehatan mental yang sedang diusung oleh Avian Brands. Sambutan positif dari pengunjung Mall Kota Kasablanka ini menunjukkan semakin besar rasa kepedulian dan awareness masyarakat terhadap pentingnya menangani masalah kesehatan mental dengan serius.

Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours adalah wujud komitmen Avian Brands sebagai produsen cat tembok lokal terbesar di tanah air dalam mendukung kampanye kesehatan mental.