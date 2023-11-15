Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Terus Lakukan Operasi Militer, Kondisi RS Al-Shifa Kian Mengenaskan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |02:00 WIB
Israel Terus Lakukan Operasi Militer, Kondisi RS Al-Shifa Kian Mengenaskan
Perang Israel dan Palestina. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

PASUKAN Israel mulai merencanakan strategi baru dalam penyerangan. Mereka meluncurkan operasi bertarget yaitu Hamas, yang berada di dalam rumah sakit. Alhasil ribuan warga Gaza yang ada di rumah sakit dalam bahaya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan habisnya bahan bakar untuk operasional rumah sakit. Alhasil rumah sakit terbesar dan terlengkap di Gaza ini juga tidak beroperasional lagi.

Lewat unggahan online Israel juga menyatakan, kalau Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menargetkan Hamas di wilayah-wilayah tertentu rumah sakit. Bahkan Juru Bicara IDF Peter Lerner menjelaskan operasi bertarget ini sudah mulai berlangsung.

“Sejumlah kendaraan perang berupa tank dan kendaraan militer juga sudah terlihat terparkir di halaman rumah sakit Al-Shifa,” kata Khader Al Za’anoun, selaku reporter untuk kantor berita Palestina, dikutip dalam laman CNN, Kamis (16/11/2023).

Perang Israel dan Palestina

Menurutnya, walaupun suara tembakan terus-menerus terjadi, tetapi tentara Israel akan melakukan operasi pencarian dan introgasi dimulai dari para pemuda dengan melalui megafon hingga mereka menyerahkan diri dan keluar.

Kondisi ini membuat keadaan di dalam rumah sakit semakin mengerikan. Dengan kondisi kelaparan serta bahan bakar yang habis menyebabkan bayi-bayi prematur hanya bergantung pada sebuah lilin. Selain itu orang-orang yang berada di dalam rumah sakit kelaparan.

“Tidak ada lagi air, makanan, susu untuk anak-anak dan bayi. Situasi di rumah sakit adalah bencana besar,” ucap Mohammad Abu Salimiyah, selaku Direktur Rumah Sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement