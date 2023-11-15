Israel Terus Lakukan Operasi Militer, Kondisi RS Al-Shifa Kian Mengenaskan

PASUKAN Israel mulai merencanakan strategi baru dalam penyerangan. Mereka meluncurkan operasi bertarget yaitu Hamas, yang berada di dalam rumah sakit. Alhasil ribuan warga Gaza yang ada di rumah sakit dalam bahaya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan habisnya bahan bakar untuk operasional rumah sakit. Alhasil rumah sakit terbesar dan terlengkap di Gaza ini juga tidak beroperasional lagi.

Lewat unggahan online Israel juga menyatakan, kalau Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menargetkan Hamas di wilayah-wilayah tertentu rumah sakit. Bahkan Juru Bicara IDF Peter Lerner menjelaskan operasi bertarget ini sudah mulai berlangsung.

“Sejumlah kendaraan perang berupa tank dan kendaraan militer juga sudah terlihat terparkir di halaman rumah sakit Al-Shifa,” kata Khader Al Za’anoun, selaku reporter untuk kantor berita Palestina, dikutip dalam laman CNN, Kamis (16/11/2023).

Menurutnya, walaupun suara tembakan terus-menerus terjadi, tetapi tentara Israel akan melakukan operasi pencarian dan introgasi dimulai dari para pemuda dengan melalui megafon hingga mereka menyerahkan diri dan keluar.

Kondisi ini membuat keadaan di dalam rumah sakit semakin mengerikan. Dengan kondisi kelaparan serta bahan bakar yang habis menyebabkan bayi-bayi prematur hanya bergantung pada sebuah lilin. Selain itu orang-orang yang berada di dalam rumah sakit kelaparan.

“Tidak ada lagi air, makanan, susu untuk anak-anak dan bayi. Situasi di rumah sakit adalah bencana besar,” ucap Mohammad Abu Salimiyah, selaku Direktur Rumah Sakit.