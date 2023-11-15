Berantas Demam Berdarah, Kemenkes Tebar Telur Nyamuk Wolbachia

BELUM lama ini Kemenkes mencoba inovasi tebar telur nyamuk guna untuk memberantas DBD di berbagai daerah Indonesia. Kini dikabarkan selain di Indonesia, pemanfaatan teknologi itu telah dilakukan di sembilan negara lainnya (Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Mexico, Kribati, New Caledonia, dan Sri Lanka) dan mendapatkan hasil yang menakjubkan.

Wolbachia dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh aedes aegypti sehingga tidak akan menularkan ke dalam tubuh manusia. Dilakukan dengan cara perkawinan antara nyamuk aedes aegypti jantan berwolbachia dengan aedes aegypti betina, maka menghasilkan virus dengue pada nyamuk betina terblokir. Sedangkan pada nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia, maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia.

Efektivitas ini telah diteliti di daerah Yogyakarta oleh WMP sejak tahun 2011 dengan bantuan dukungan filantropi yayasan Tahija. Penelitian juga dilakukan pada fase persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia, dalam sekala terbatas pada tahun 2011-2015.

Namun, sebelumnya telah dilakukan uji coba terlebih dahulu pada penyebaran nyamuk berwolbachia pada tahun 2022 di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Hasilnya Wolbachia terbukti mampu menekankan kasus DBD hingga mencapai 77 Persen, serta menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit hinga 86 Persen.

Hal itu pun kembali ditegaskan oleh Emma Rahmi Aryani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, ia menjelaskan penyebaran Dengue telah mengalami penurunan setelah adanya penerapan Wolbachia.

“Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 dibanding pola maksimum dan minimum di tujuh tahun sebelumnya mulai dari 2015-2022 berada dibawah garis minimum,” kata Emma, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Tidak hanya itu, selaku Lurah Patangpuluhan Yogyakarta, Sigit Hartobudiono juga menuturkan meskipun pada awalnya masyarakat memang memiliki rasa khawatir tentang pelepasan nyamuk yang dinilai bisa mengurasi DBD. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan bantuan edukasi dan sosialisasi, maka saat ini masyarakat telah paham dengan teknologi (wolbachia) tersebut.