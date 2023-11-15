Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar Jelaskan tentang Potensi Pandemi Selanjutnya, Ini 5 Hal yang Wajib Dipersiapkan

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:00 WIB
Pakar Jelaskan tentang Potensi Pandemi Selanjutnya, Ini 5 Hal yang Wajib Dipersiapkan
Ancaman pandemi di masa depan. (Foto: Freepik.com)
MANTAN Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama menyampaikan tentang kemungkinan Pandemi berikutnya.

Meski demikian, hingga saat ini tidak seorang pun yang tahu kapan dan penyakit apa yang akan memicunya. Dari berbagai analisa ilmiah maka setidaknya ada beberapa kemungkinan penyakit pandemi mendatang, mulai dari influenza, penyakit akibat virus corona, berbagai penyakit zoonosis dan juga penyakit X.

Terkait hal tersebut Prof Tjandra mengatakan bahwa setidaknya ada lima hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kemungkinan pandemi mendatang. Beberapa diantaranya adalah:

1. Memperkuat kerjasama global dalam pengendalian penyakit menular, dan dalam hal ini kita amat berharap terwujudnya 'Pandemic Accord' yang sedang disusun oleh WHO dan semua negara di dunia.

Penyakit X

2. Penggalakan kegiatan nyata di lapangan, khususnya dalam bentuk surveilan yang lengkap dan menyeluruh, pencegahan dan penemuan kasus serta penanganannya di lapangan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Meningkatkan terus penelitian dan pengembangan di bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, termasuk penemuan obat antibiotika dan anti virus serta vaksin yang spesifik untuk penyakit penyebab pandemik. Tantangannya tentu bahwa kita belum tapi pasti apa penyakit itu.

Halaman:
1 2
      
