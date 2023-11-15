Mendung Tak Halangi Penonton Serbu Konser Coldplay, Hati-Hati Ini 6 Penyakit saat Hujan

ANTUSIASME masyarakat menjelang konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres yang digelar hari ini, Rabu 15 November 2023 di Stadion Glora Bung Karno (GBK) tidak surut. Meski cuaca makin mendung dan seakan menjelang hujan, penonton tetap datang, mungkin karena memikirkan harga tiket yang cukup mahal juga dan kelas dunia.

Menurut pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) dilokasi, hingga Pukul 16.31 WIB sejumlah penonton terus berdatangan. Rata-rata hadir masih didominasi oleh anak-anak muda, turut membawa pasangan mereka masing-masing.

Juju salah satu penonton asal Bogor, Jawa Barat mengatakan, ia sangat senang menyambut konser Coldplay. Apalagi ini merupakan pertama kali digelar di Indonesia. Ia tak peduli dengan cuaca hari ini yang terlihat mendung tebal.

Meski demikian kalian tetap harus waspada, saat hujan ada beberapa penyakit yang sering mengintai,

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Pada musim pancaroba terutama awal musim hujan kasus DBD meningkat di berbagai daerah. Pada 2014 kasus DBD ditemukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini kemungkinan karena virus dengue dapat bertahan hidup di iklim tropis dan berkembang lebih banyak pada musim hujan.

DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Gejala DBD antara lain demam tinggi mendadak, sakit kepala parah, nyeri pada bagian belakang mata, nyeri otot dan sendi, lemas, mual, muntah, mudah memar, munculnya bercak pada kulit, hingga pendarahan ringan di sekitar gusi dan hidung. Komplikasi dari DBD yaitu pendarahan hebat, syok, dan kematian.

2. Flu

Flu menyerang saluran pernapasan. Gejalanya antara lain meriang, demam, sakit kepala, pilek. Meskipun penyakit ini tidak berbahaya namun jangan disepelekan. Jika flu menyerang segera obati dan makan makanan sehat serta istirahat agar cepat sembuh.

3. Diare

Saat terkena diare, gejalanya sering buang air besar. Air besar yang keluar biasanya juga berupa cairan dan encer. Perut terasa sakit dan nyeri. Diare sendiri disebabkan oleh bakteri e.coli, salmonella, juga cholera. Obati segera dan minum banyak air jika kena diare agar tidak dehidrasi.

4. Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA)

ISPA sering menyerang saat masa pancaroba, apalagi orang yang imunitasnya lagi turun. Gejala dari infeksi saluran pernapasan bagian bawah adalah batuk berat dan terkadang disertai dahak dan lendir.

Gejala lain yang mungkin dialami adalah sesak napas, frekuensi pernapasan meningkat, dada terasa sesak, atau suara saat sedang bernapas.

Infeksi saluran pernapasan bagian bawah dapat mencakup bronkitis, pneumonia, dan bronkiolitis. Infeksi saluran pernapasan ini ditularkan melalui droplets atau tetesan air liur yang mengandung virus, saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kontak tidak langsung melalui permukaan yang telah terkontaminasi virus atau sentuhan tangan orang yang terinfeksi juga berpotensi menularkan penyakit ini.