Menkes Buka Gelar International Health Conference, Berharap Perkembangan Wisata Medis di Bali Semakin Maju

MENTERI Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin belum lama ini membuka International Health Conference (IHC) di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Bali, pada Jumat 10 November 2023.

Hal ini sekaligus menjadi ajang pertemuan berbagai asosiasi kedokteran di seluruh dunia guna untuk membentuk paradigma baru untuk kesehatan dunia.

Acara ini diinisiasi oleh sejumlah tokoh publik seperti Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D selaki pemimpin Badan Akreditasi Anti Aging Dunia atau World Council for Preventive, Regenerative and Anti Aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS).

“Saya berharap acara seperti ini bisa dilakukan lebih banyak lagi, mengundang para ahli dunia ke Indonesia sehingga para dokter dan tenaga kesehatan bisa terekspos dengan standar-standar kesehatan dunia,” kata Budi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, atas terselenggaranya acara IHC diharapkan pengembangan wisata medis di Bali dapat semakin maju sehingga semua target pembangunan dapat tercapai dan meningkatkan devisa negara. Selain itu Prof.Deby juga menambahkan acara IHC dapat menjadi suatu wadah bertukar pikiran bagi para pakar kedokteran yang memiliki banyak pengalaman terutama regeneratif medis dan strem cell.

“Pertemuan ini merupakan bentuk awal dalam implementasi UU kesehatan Omni Buslaw yang baru disahkan, dimana kongres ini mendapatkan sertifikat dengan 12 SKP Kementerian Kesehatan RI dan CME WOCPM dan WOCS bagi para peserta yang mengikutinya,” ucap Prof. Deby

Lebih lanjut, acara ini juga dilakukan sebagai penandatangan MoU secara nasional oleh President of the Conference Prof Deby dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yakni Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes dan Direktur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah dr. I Wayan Sudana, M.Kes.