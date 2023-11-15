Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Buka Gelar International Health Conference, Berharap Perkembangan Wisata Medis di Bali Semakin Maju

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:00 WIB
Menkes Buka Gelar International Health Conference, Berharap Perkembangan Wisata Medis di Bali Semakin Maju
Menkes Budi buka gelaran IHC. (Foto: Laman resmi Kemenkes)
A
A
A

MENTERI Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin belum lama ini membuka International Health Conference (IHC) di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Bali, pada Jumat 10 November 2023.

Hal ini sekaligus menjadi ajang pertemuan berbagai asosiasi kedokteran di seluruh dunia guna untuk membentuk paradigma baru untuk kesehatan dunia.

Acara ini diinisiasi oleh sejumlah tokoh publik seperti Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D selaki pemimpin Badan Akreditasi Anti Aging Dunia atau World Council for Preventive, Regenerative and Anti Aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS).

“Saya berharap acara seperti ini bisa dilakukan lebih banyak lagi, mengundang para ahli dunia ke Indonesia sehingga para dokter dan tenaga kesehatan bisa terekspos dengan standar-standar kesehatan dunia,” kata Budi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Kemenkes

Menurutnya, atas terselenggaranya acara IHC diharapkan pengembangan wisata medis di Bali dapat semakin maju sehingga semua target pembangunan dapat tercapai dan meningkatkan devisa negara. Selain itu Prof.Deby juga menambahkan acara IHC dapat menjadi suatu wadah bertukar pikiran bagi para pakar kedokteran yang memiliki banyak pengalaman terutama regeneratif medis dan strem cell.

“Pertemuan ini merupakan bentuk awal dalam implementasi UU kesehatan Omni Buslaw yang baru disahkan, dimana kongres ini mendapatkan sertifikat dengan 12 SKP Kementerian Kesehatan RI dan CME WOCPM dan WOCS bagi para peserta yang mengikutinya,” ucap Prof. Deby

Lebih lanjut, acara ini juga dilakukan sebagai penandatangan MoU secara nasional oleh President of the Conference Prof Deby dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yakni Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes dan Direktur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah dr. I Wayan Sudana, M.Kes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3165943/menkes-Tnqo_large.jpg
Menkes: Banyak Masyarakat Daerah Menunggu Lama untuk Operasi Bypass Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/481/3165276/kesehatan-QZ36_large.jpg
20 Juta Masyarakat Sudah Cek Kesehatan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/481/3163160/menkes-jFT5_large.jpg
Menkes: Anggaran Kemenkes 2026 Rp59 Triliun untuk BPJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/481/3162772/menkes-OpVy_large.jpg
Viral Dokter Diancam, Menkes: Kami Tidak Menoleransi Kekerasan terhadap Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146791/peserta_program_cek_kesehatan_gratis_kemenkes_didominasi_perempuan_menkes_alasan_usia_harapan_hidup_pria_menurun-sY2m_large.jpg
Peserta Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes Didominasi Perempuan, Menkes: Alasan Usia Harapan Hidup Pria Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146783/4_kasus_penyakit_tertinggi_masyarakat_indonesia_di_program_cek_kesehatan_gratis_gigi_hingga_diabetes-iRkg_large.jpg
4 Kasus Penyakit Tertinggi Masyarakat Indonesia di Program Cek Kesehatan Gratis, Gigi hingga Diabetes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement